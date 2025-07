Srušio Hrvatsku na Euru pa doživio sramotu u kvalifikacijama: 'Drži me budnim noću'

Luciano Spalletti sjeo na klupu talijanske reprezentacije u rujnu 2023. naslijedivši Roberta Mancinija. Na Euru 2024. izbacio je Hrvatsku u skupini pa već u osmini izgubio od Švicarske 2:0 i preuzeo odgovornost na sebe.

Prije nešto više od mjesec dana dobio je otkaz nakon katastrofalnog početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. U intervjuu za La Repubblicu otkrio je koliko mu je teško nakon tog neuspjeha. "Ta misao nikad ne nestaje. Drži me budnim noću, utječe na sve. Kad su mi ponudili posao izbornika, nisam spavao dva dana: ožiljak će boljeti čak i nakon što zacijeli", počeo je Spalletti.

'Italiji ne nedostaje kvalitete'

"Prihvaćanje posla nije bila pogreška jer reprezentacija ne pita, ona zove. Moja je pogreška bila što sam previše forsirao taj osjećaj pripadnosti, identiteta. Htio sam potaknuti taj ponos koji sam osjećao, ali bilo je previše. Italiji ne nedostaje kvalitete, to sam rekao čak i dečkima koji su vrhunski igrači. U tim mjesecima bili smo pod ogromnim pritiskom i nismo ga se mogli otrgnuti. Dok smo govorili da moramo dati više, nismo bili u stanju učiniti ni minimum", secirao je probleme bivši trener Intera i Napolija.

Spallettija je na klupi talijanske reprezentacije naslijedio bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso, a debi će upisati u rujnu u kvalifikacijskom ogledu protiv Estonije.

