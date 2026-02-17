FREEMAIL
nezadovoljni suđenjem /

Disciplinski sudac Serie A teško kaznio čelnike velikana nakon incidenta u velikom derbiju

Disciplinski sudac Serie A teško kaznio čelnike velikana nakon incidenta u velikom derbiju
Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Do 27. veljače je suspendiran nekadašnji igrač Juventusa i talijanski reprezentativac Giorgio Chiellini

17.2.2026.
18:23
Hina
Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia
Disciplinski sudac talijanske Serie A izrekao je kazne čelnicima torinskog Juventusa nakon njihovog neprimjerenog ponašanja za vrijeme i nakon derbi dvoboja u Milanu između nogometaša Intera i torinske momčadi.

Damien Comolli, izvršni direktor Juventusa, suspendiran je do kraja ožujka zbog „agresivnog i zastrašujućeg stava“ kojeg je iskazao prema glavnom sucu te utakmice Federicu La Penni. Ostali djelatnici Juventusa tom su prilikom spriječili fizički obračun za koji je Comolli bio spreman. Uz to je Comolli kažnjen i s 15.000 eura.

Do 27. veljače je suspendiran nekadašnji igrač Juventusa i talijanski reprezentativac Giorgio Chiellini, a danas direktor Juventusa, zbog „uvredljivih primjedbi i žestokih prosvjeda“ prema sucu.

Razlog ogromne ljutnje čelnika, igrača i navijača Juventusa bio je trenutak pred kraj prvog poluvremena kada je Kalulu dobio drugi, isključujući žuti karton zbog navodnog starta na Bastoniju. Kasnije su snimke pokazale da kontakta nije niti bilo te da je Bastoni simulirao pad. Kod isključenja Kalulua rezultat je bio 1-1.

Naknadno je Juventus s igračem manje izjednačio na 2-2 pogotkom Locatellija u 83. minuti, ali je Inter osigurao pobjedu golom Zielinskog u 90. minuti.

Nakon 25 odigranih utakmica Inter se nalazi na vrhu ljestvice sa 61 bodom. Slijede Milan s 53 i Napoli s 50 bodova, dok je Juventus na petom mjestu i ima 46 bodova.

