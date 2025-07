Saudijci ne odustaju, hoćemo li opet gledati Messija i Ronalda u istoj ligi?

Leu Messiju u prosincu istječe ugovor s trenutnim klubom, Interom iz Miamija, a francuski L'equipe doznaje da će saudijski Al-Ahli dati sve od sebe da Messija dovede na arapski poluotok.

Saudijcima je Messi već dugo velika želja. Još nakon odlaska iz PSG-a su pokušali, ali tada se Messi odlučio za američki klub. Najveća želja Saudijaca je imati u istoj ligi dvije najveće nogometne zvijezde Messija i Ronalda. Imat će Saudijci novu priliku krajem ove godine kada Messiju istekne ugovor i ponovno postane slobodan igrač.

Saudijci će pred Messija, nesumnjivo, staviti brda i doline kako bi ga doveli, ali niti Inter Miami neće odustati od argentinskog čarobnjaka i željet će ga zadržati još koju godinu. Vidjet ćemo hoćemo li opet gledati na terenu zajedno Messija i Ronalda ili će ostati na različitim kontinentima.

