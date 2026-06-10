S druge strane Dunava se bune protiv stadiona u Vukovaru: 'Naziv je kao prst u oko'

Službeno je predstavljena donatorska kampanja „I ti si Vukovar“ te idejno rješenje novog Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.

No, ideja o izgradnji ovog stadiona, u blizini granice sa Srbijom, već je izazvala reakcije s one strane Dunava. Stadion će nositi naziv „12 hrvatskih redarstvenika” te će biti izgrađen u kvartu Borovo naselje, na mjestu sadašnjeg stadiona HNK Vukovar 1991. Ime će dobiti po 12 hrvatskih policajaca koji su brutalno ubijeni u napadu pobunjenih Srba u svibnju 1991. godine.

Srpski portal Mondo piše kako bi novi stadion "mogao izazvati revolt među lokalnim srpskim stanovništvom kojemu će jako smetati naziv".

"Ovaj naziv sigurno će ujedno biti i ‘prst u oko‘ lokalnom srpskom stanovništvu, kojeg i danas ima u Borovu Selu, Trpinji, Vukovaru i ostalim mjestima u okolici", piše Mondo.

U kampanji „I ti si Vukovar“ sudjeluje i Hrvatski nogometni savez. Akciju su podržali i bivši reprezentativci Gordon Schildenfeld i Joe Šimunić.

Stadion će zadovoljavati sve potrebne kriterije UEFA-e i FIFA-e. Iza idejnog rješenja je domaći arhitektonski ured ArkkiDam. Izgradnja novoga stadiona omogućiti će stvaranje uvjeta za natjecanja višega ranga, prihvat većeg broja gledatelja, provedbu sigurnosnih protokola, modernizaciju svih pomoćnih sadržaja. Sadrži ukupno 4788 natkrivenih sjedećih mjesta, a procjenjuje se da će troškovi izgradnje biti veći od 14 milijuna eura.