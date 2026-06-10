Hrvatska će dobiti još jedan novi stadion: Pokrenuta posebna akcija

Službeno je predstavljena donatorska kampanja „I ti si Vukovar“ te idejno rješenje novog Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.

Osim što će svojim donacijama pomoći izgradnji, građani će imati priliku ostaviti svoj trajni trag na stadionu. U znak zahvale, donatori će, ovisno o donacijskom paketu koji odaberu, dobiti naznaku na zidu donatora i naznaku u obliku gravure svojeg imena na sjedalicama unutar stadiona.

Novi stadion će biti u Borovu naselju, na prostoru postojećeg stadiona HNK Vukovar 1991. Uz Vladu Republike Hrvatske i Grad Vukovar, u financiranju mogu sudjelovati i zainteresirani građani i tvrtke.

Foto: GRAD VUKOVAR

Izgradnja je samo dio plana gradske vlasti prema kojem Vukovar ulazi u novu eru razvoja Grada, poručio je gradonačelnik Marijan Pavliček.

„Novi Stadion 12 hrvatskih redarstvenika važan je zbog razvoja nogometa na području grada, jer imamo šest aktivnih nogometnih klubova i želimo na ovaj način vukovarskoj djeci osigurati kvalitetne uvjete za rad i nogometni razvoj. Projekt će donijeti dodatnu vrijednost i zbog toga što se na njemu mogu odvijati i druga događanja i manifestacije. Cilj nam je dobiti novi simbol koji će biti simbol svakom Hrvatu i svakome tko voli Hrvatsku i Vukovar. Također, želimo poslati i poruku podrške našoj reprezentaciji uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva“, dodao je Pavliček.

Foto: GRAD VUKOVAR

U kampanji „I ti si Vukovar“ sudjeluje i Hrvatski nogometni savez. Akciju su podržali i bivši reprezentativci Gordon Schildenfeld i Joe Šimunić.

„Imao sam sreću igrati na velikim stadionima i osjetiti koliko oni mogu značiti momčadi i navijačima. Zato je važno podržati ove projekte. Danas sutra će možda netko od klinaca s novog Stadiona nositi hrvatski dres i osvajati medalje. Zato bih još jednom pozvao sve da se uključe u akciju „I ti si Vukovar“ i doniraju za Stadion 12 hrvatskih redarstvenika“, dodao je Joe Šimunić.

„Kao netko tko je nogometno bio vezan uz Vukovar, drago mi je što mogu podržati projekt koji je važan za sport, ali i za cijelu lokalnu zajednicu. Ako novi stadion pomogne da još više djece ostane u sportu, da klubovi imaju bolje uvjete i da se u Vukovaru stvaraju nove nogometne priče, onda je njegova vrijednost puno veća od same infrastrukture“, poručio je Gordon Schildenfeld.

Foto: GRAD VUKOVAR

Stadion 12 hrvatskih redarstvenika ime nosi u čast 12 pripadnika MUP-a koje su 1991. godine ubili srpski pobunjenici na prostoru Borova sela.

Zadovoljavat će sve potrebne kriterije UEFA-e i FIFA-e. Iza idejnog rješenja je domaći arhitektonski ured ArkkiDam. Izgradnja novoga stadiona omogućiti će stvaranje uvjeta za natjecanja višega ranga, prihvat većeg broja gledatelja, provedbu sigurnosnih protokola, modernizaciju svih pomoćnih sadržaja. Sadrži ukupno 4788 natkrivenih sjedećih mjesta, a procjenjuje se da će troškovi izgradnje biti veći od 14 milijuna eura.

Foto: GRAD VUKOVAR

Sve informacije o Stadionu, kao i o donatorskoj akciji „I ti si Vukovar“ dostupne su na web stranici stadion12redarstvenika.hr