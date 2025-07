Perez ustrajan u svojoj namjeri: Za osvajača Zlatne lopte nudi dvije zvijezde i vrtoglavu cifru

Nedavno je u svejtske medije stigla vijest kako je predsjednik Reala Florentino Perez odlučio pokušati dovesti Rodrija, aktualnog osvajača Zlatne lopte, na Santiago Bernabeuu. Sjajni Španjolac propustio je gotovo cijelu prošlu sezonu zbog ozljede zbog čega su u Realu skeptični pa bi ga pokušali dovesti sljedećeg ljeta kada bi teoretski ušao u zadnju godinu ugovora.

Sada se navodno otkrila i ponudu koju Perez planira poslati Manchester Cityju za najboljeg igrača svijeta prošle godine, a ona je uistinu astronomska. Real je u suprotnom smjeru spreman poslati Eduarda Camavingu, Rodryga i 40 milijuna eura kako bi Rodrija vratio u španjolsku prijestolnicu gdje je već nosio dres Atletica.

🚨 Real Madrid are ready to offer €40M plus Rodrygo and Eduardo Camavinga for Rodri.



Manchester City are refusing to entertain offers for the Ballon d'Or winner.



(Source: @CaughtOffside) pic.twitter.com/rdMFLvXZzV