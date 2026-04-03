Slavilo se i iznad zemlje: Pogledajte reakciju putnika u avionu kada se BiH plasirala na SP

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.

Slavlja iz Bosne i Hercegovine preplavila su društvene mreže, ali slavilo se i iznad zemlje. Jedan je putnik na Instagramu podijelio video iz aviona koji je letio za Tuzlu. Iznad Njemačke pilot je svim putnicima obznanio da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svjetsko prvenstvo što je izazvalo opće oduševljenje u avionu.

"Jedan od najljepših osjećaja u životu. Negdje iznad Njemačke na letu za Tuzlu dobili smo informacije u avionu da je naša reprezentacija Bosne i Hercegovine prošla na Svjetsko prvenstvo", navedeno je ispod videa, a javio se i sam pilot.

"Bila mi je velika čast i zadovoljstvo podijeliti ovu informaciju s našim putnicima i čuti vrisku i radost u kabini", komentirao je pilot ispod videa koji je postao viralan.

