Daniel Šarić, bivši nogometaš i reprezenativac, misli kako ova sezona HNL-a neće biti tako zanimljiva kao prošla, kad su se tri kluba - Dinamo, Rijeka i Hajduk - borili za naslov prvaka. Hajduk je u toj napetoj utrci prvi posustao, nakon toga i Rijeka, a ciljnom ravninom je kao prvi prošao Dinamo.

Foto: Profimedia

'Nećemo ove sezone gledati napeto prvenstvo, ali tko zna'

"Ove sezone mislim da neće biti tako napeto u HNL-u, prema dosad viđeno ovog ljeta što se tiče hrvatskih klubova", rekao je za Net.hr Daniel Šarić i nastavio pričati o problemima...

"Evidentno da hrvatski klupski nogomet ima problema, to je evidentno. Mislim da je Hajduk u četvrtak doživio debakl. Puno su jači od slovačkog Ružomberoka i puno vrijednija ekipa. Očekivao sam da Hajduk to prolazi. Osijek isto, ispadne od Zire iz Azerbajdžana. Da, problem imamo u hrvatskom nogometu", konstatirao je Daniel Šarić i postavio "dijagnozu" poput doktora.

'Imamo problema i premalo strpljenja s trenerima'

"Jedna stvar je i ta što je puno previše promjena po klubovima i stalno su neke turbulencije. Previše je promjena u trenerskom i rukovodećem segmentu. U Hrvatskoj što se tiče nogometa generalno postoji problema s manjkom strpljenja s trenerima. Sigurno je to jedan od uzroka da se ne možemo stablizirati u klupskom nogometu", govori Daniel Šarić.

I mladi nogometaši u hrvatskom nogometu premalo dobivaju šansu, tvrdi Daniel Šarić.

"Imamo dosta stranaca u prvoj ligi, možda i previše, tako da se u takvoj jednoj situaciji ne otvara baš previše prostora mladim nogometašima, jedino možda u Lokomotivi jer oni imaju takvu politiku. Sve to što sam rekao pomalo utječe na taj naš klupski nogomet i to se odrazilo prošlog četvrtka kad smo ostali razočarani izdanjima naših klubova", dodaje bivši igrač Rijeke, Sporting Gijóna, Dinama iz Zagreba i Panathinaikosa, koji je u svojoj profesionalnoj karijeri koja je trajala 18 godina i u kojoj je za klubove skupio sveukupno 327 nastupa uz 22 gola, prema podacima s interneta.

'Domaća struka podcjenjena je u odnosu na strance u HNL-u'

Najplodnije razdoblje u karijeri imao je igrajući za Dinamo od 1995. do 2000., kad se otisnuo put Grčke u atenski Panathinaikos.

"Domaća struka podcjenjena je u hrvatskom nogometu u odnosu na strane stručnjake, trenere, sportske direktore, definitivno je. Pogotovo tu nema strpljenja s domaćim trenerima. Stranci imaju često bolje uvjete i ugovore nego naši ljudi i to opterećuje klubove. Ne razumijem da u jednom hrvatskom nogometnom klubu poput NK Osijek postoji situacija da je trener i sportski direktor stranac. Jedan je Talijan, drugi Portugalac."

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Je li Gattuso trener za Hajduk? Hm, to je već sad pitanje'

Danijel je nastavio svoj monolog...

"Gattuso je trener koji je vodio ozbiljne klubove u karijeri, igrao u velikim klubovima, ugledno je ime. E sad, je li Gattuso pravi trener za Hajduk? Mislim da je Hajduk imao vrhunskog trenera ranije, pa su ga maknuli. To je Ivan Leko. Hajduk je pod njim igrao bolje nego sad pod Gattusom i tvrdim da bi Bijele stavio u bolju situaciju, ne tvrdim da bi osvojili naslov, to je teško reći. Govorimo da nešto ne valja na Poljudu, a Hajduk je s Ivanom Lekom bio u vrhu, nisu bili u situaciji u kakvoj su danas. Dolazimo sad opet do strpljenja. Treba se ljude pustiti da rade na duži period, istrpiti sve. Hajduk je imao vrlo ozbiljnog trenera koji bi sigurno znao klub dovesti u bolju situaciju nego što je sad. Ivan Leko je ozbiljan trener koji nekom u datom trenutku u Hajduku nije odgovarao. Kad je on otišao, raspalo se sve. Sad na Poljudu traže rješenje u stranom treneru,a očigledno u ovom trenutku ne daje rezultate. Doduše, premalo je Gattuso u klubu, ali nije dobro."

Bi li hrvatski trener načelno onda bolje radio s Hajdukom?

"Teško mi je sad tvrditi da bi hrvatski stručnjak sto posto Hajduk doveo do boljeg rezultata u istoj situaciji, međutim za Ivana Leku to tvrdim, a isto tako kad se dovodi neki stranci trener, trebaš znati koga trebaš dovesti, zašto baš njega, moraš se upoznati s njegovim karakterom, znati tko ti dolazi u klub i onda dovesti tog čovjeka. Naravno, dat mu i vremena. Preko noći je teško promijeniti nešto i preko noći ne dolazi rezultat, kako bi to neki htjeli. Na Poljudu nemaju strpljenja, odnosno nisu ga imali dosad. I onda dolazi previše do promjena trenera, turbulencija, frustracija, dolazi do promjena i čelnika Uprave Hajduka, kao što je to bio slučaj prošle sezone kad su doživjeli neuspjeh. I onda, u Splitu odmah dovedu novog trenera, 'izabranog', pa to dovodi do novih igrača, a neki od tih igrača budu opterećenje klubu. Meni to sve ne ide u dobrom smjeru na Poljudu, a ne samo na Poljudu, nego i na Opus Areni i u drugim klubovima."

Kakva je situacija na Maksimiru?

"Dinamo je iznimka i svjetli primjer. Radi se o klubu kojeg prošle sezone ni Hajduk ni Rijeka nisu uspjeli skinuti s trona, a imali su čovjeka na tlu. I taj čovjek već onako grogiran i na konopcima uspio je na kraju pobijediti. E vidite, to je pobjednički mentalitet i kontinuitet. Ako prošle sezone nisu uspjeli detronizirati Dinamo koji je veći dio sezone bio u lošoj situaciji u odnosu na Hajduk i Rijeku, nekako sumnjam da će Hajduk i Rijeka učiniti i netko od njih dvoje u ovoj sezoni u kojoj su dinamovci puno stabilnije ušli, pojačani, niti malo desetkovani, da će ni biti prvaci. Ili Osijek ili bilo tko. Dinamo više neće dopustiti doći u jednu takvu situaciju".

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Je li trenerska struka u Hrvatskoj u problemima?

"Mislim da mi kao Hrvatska imamo jako puno kvalitetnih trenera i ljudi koji su dobri na nekim drugim funkcijama. Ne znam uopće je li potrebno dovoditi strance u HNL. Očekuje se kako će strani stručnjak sve napraviti bolje od našeg čovjeka, a to i nije baš tako. Bilo je tih primjera jako puno. U Rijeci je bio Cosmi koji je trener vjerojatno s najboljim trenerskim CV-om koji je ikad bio u Rijeci, pa ništa nije napravio".

Daniel Šarić nije pobornik stranaca u hrvatskom nogometu. Nema protiv nikog ništa, kako nam je objasnio, nego bi htio da hrvatski stručnjaci više dobivaju priliku u kontroliranim uvjetima s više strpljenja, radilo se o poziciji trenera ili sportskog direktora, ma svejedno koja funcija i pozicija u nogometnim strukturama.

"Često u hrvatskim klubovima postoji neko mišljenje da su stranci pametniji od nas, možda je to podcjenjivački i možda i mi sami sebe podcjenjujemo. Na kraju je to rezultiralo isto ovim situacijama u kojima je trenutno naš klupski nogomet, dakle problemima", detaljan je Daniel Šarić koji za Dinamo kaže kako igra stvarno dobro.

"Meni se isto tako čini. Prošle sezone za Dinamo je bilo puno turbulencija, ali izdržali su sve i opet uzeli naslov. Sad su se još i pojačali, kostur im je ostao i mislim da će ove sezone prvenstvo, ovako bar na prvu, neće biti tako neizvjesno kao prošle sezone. Nikad ne reci nikad, u nogometu je sve moguće, ali s obzirom kako su odradili prijelazni rok i kako su krenuli u prvenstvo. Naravno, ima još puno utakmica. HNL je maraton, ali Plavi izgledaju vrlo ozbiljno. Dinamo ima konstantu, dugo godina igraju Europu, osvajaju trofeje, imaju iskustva u tome."

Što se dogodi Hajduku, Osijeku i Rijeci u Europi?

"Rijeci, Osijeku i Hajduku je teško igrati protiv ekipa srednje jakosti, koje su ozbiljne, ponekad i po rosteru i kvaliteti slabije od njih kao što je to sad bio slučaj, ali protiv takvih momčadi je teško igrati. Teško je non stop slagati nešto, graditi iz sezone u sezonu, teško je participirati kao klub u bilo kojem natjecanju s toliko promjena, turbulencija, promjena trenera", izjavio je Daniel Šarić koji vjeruje da će Dinamo i Rijeka prijeći svoje prepreke, odnosno da će obje momčadi igrati u Europi i da ćemo imati dva predstavnika u europskim natjecanjima", zaključio je Daniel Šarić.

