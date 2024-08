Daniel Šarić, bivši hrvatski nogometaš koji je igrao na poziciji desnog bočnog, nastupio je za reprezentaciju Hrvatske u nogometu 30 puta (jedan nastup na U-21 Hrvatsku), prema Transfermartu. Sudjelovao je i na SP-u 2002. u Japanu i Južnoj Koreji.

Šarić je za Net.hr prokomentirao reprezentativno umirovljenje Marcela Brozovića od Hrvatske u nogometu.

"Brozović je u svojim najboljim godinama bio jedan od najboljih veznih igrača na svijetu i u tandemu s Kovačićem i Modrićem činili su okosnicu naše reprezentacije. Oni su bili predvodnici jedne velike generacije hrvatske reprezentacije. Ne znam, ima tek 31. Jednostavno, očito je odlučio i prelomio da je dosta, da je brojka od 99. nastupa njemu dovoljna, da je to kraj. Valjda se tako osjeća", rekao nam je u uvodu Daniel Šarić.

Istina, takve igrače teško je nadomjestiti i ne dolaze svako malo.

"Bit će jako teško dobiti takvog igrača. Godine čine svoje, rade svoje, smjena generacija se ne može izbjeći, to je normalna stvar. Mora doći do toga. Svi starimo. Nedostajat će, sigurno da hoće, ali Hrvatska će morati bez njega", priča Daniel Šarić.

Hrvatska bez Marcela više nema ponajbolji vezni red na svijetu, za neke i najbolji.

"Nije to bez Marcela Brozovića, ali godine čine svoje i svemu dođe kraj. Kako drugima, tako i nama. Imali smo vezni red sastavljen od igrača koji su bili nositelji igre u najboljim klubovima na svijetu. Dobro, tu su još Luka i Mateo koji i dalje igraju u velikim klubovima na vrhunskom nivou. Treba doći do nekog igrača, pronaći ga uopće, da uopće i dođe do razine nositelja igre jednog Intera, što je Marcelo i bio. Ili u Realu ili u Chelseaju, kao Luka i Mateo. Do takvih igrača treba doći, a Marcelo je karika, važna karika uhodanog mehanizma koji će jako nedostajati."

Trčao je Broz kao navijen svaku utakmicu...

"Zbilja je, da. Ako dođete do tog nivoa, zbilja morate biti klasa. A Marcelo je to bio u reprezentaciji Hrvatske".

Neki govore da mu je nogometne kvalitete pojela pustinja. Od kad je otišao u Al Nassr, nije to više onaj Marcelo na kojeg smo naviknuli u reprezentaciji Hrvatske. Na Euru u Njemačkoj nije se proslavio, ali tko, na kraju krajeva i je.

"Nitko nije bio na razini. Znate, imao jako puno igrača koji igraju u Saudijskoj Arabiji, nije to europski nogomet, ali tamo igraju vrhunski stranci. Zaduženja koja on ima u Al Nassriju nisu razlog, nego je reprezentacija Hrvatske u nogometu u kompletu bila ispod nivoa. Nije to samo radi Marcela ili nekog drugog", zaključio je Daniel Šarić.

