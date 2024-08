Senator Marcelo Brozović oprostio se od igranja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon 99 odigranih susreta. Kako je to sam u emotivnom pismu istaknuo, brojka od 99 odigranih susreta za Hrvatsku je baš onako, epic.



Nije Broz bilo kakav igrač

Nikola Jurčević, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac koji je za Vatrene odigrao 22 utakmice uz tri gola prema Transfermarktu, prokomentirao je za Net.hr oproštaj velikana hrvatskog nogometa od najdražeg dresa. Jer, kako kaže ona pjesma, nije to obična tkanina, a mi ćemo dodati da nije Marcelo običan, bilo kakav igrač, a ovo nije obična situacija, odlazak...

Početak odlazaka preostalih velikana

"Moglo bi se reći da je ovo početak odlazaka velikana u hrvatskoj reprezentaciji, ali to je normalno, biološki. Jednostavno, po malo je visilo u zraku u eri oproštaja ovako velikih igrača i samo je bilo pitanje vremena u kojem će se broju to dogoditi. Vidimo da nakon odlazaka Mandžukića, Ćorluke, Subašić, Vrsaljko i ostali, ostao je onaj drugi dio te slavne generacije hrvatske reprezentacije u nogometu. Reprezentacija je sad u fazi jedne malo značajnije tranzicije", priča nam trener Nikola Jurčević, koji trenutno s familijom, posebno unukom, uživa u čarima ljeta na moru.

Čelićna pluća

Što se tiče Marcela, radi se o možda i najboljem zadnjem veznom ikad kojeg smo imali. Sigurno je najbolji na toj poziciji godinama unazad kad je riječ o Hrvatskoj. Čelićna pluća, puno pretrčanih kilometara. Marcelo je bio dio velike vezne trojke Vatrenih - Broz - Luka - Kova. Velikoj trojki došao je kraj...



"Svi znamo koliko je Marcelo Brozović bio bitan za reprezentaciju, pogotovo jer je igrao na poziciji za koju nismo imali neku pravu alternativu. Izbornik je morao često raditi rošade, pa spuštati Kovačića ili Modrića na tu poziciju. Marcelov odlazak iz reprezentacije veliki je gubitak za Hrvatsku, iz razloga što se na toj poziciji ne vidi tko bi mogao biti taj njegov nasljednik, za razliku od nekih drugih pozicija gdje dolaze mladi igrači tipa Martin Baturina i Sučić. Svi očekujemo od njih da budu pravi nasljednici", navodi popularni Jura.

Jakić i Sučić mogući nasljednici

Kristijan Jakić je mogući nasljednik Broza na toj poziciji zadnjeg veznog.

"I on i Sučić iz Dinama, teško je to reći. To su igrači koji se još moraju potvrditi na najvećoj sceni. Ako malo pričamo o tome sad, meni teško padaju na pamet u ovom trenutku neka nova imena. Možda Jakić, možda Sučić, ne znam. Trebat će vremena da taj odabrani za zadnjeg veznog reprezentacije uskoči u Marcelove cipele, ali doći će on s vremenom, pronaći će se netko predodređen za tu poziciju", zaključio je Nikola Jurčević.

