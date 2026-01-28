Procurili detalji stravične nesreće grčkih navijača: Preživjeli otkrio ključni trenutak prije tragedije

Europa je potresena viješću o smrtonosnoj nesreći u kojoj su poginuli navijači kluba PAOK iz Soluna. Nesreća se dogodila u utorak poslijepodne blizu granice s Rumunjskom, kada se kombi s navijačima zakucao u kamion na magistrali DN6–E70. Prvotne spekulacije grčkih i rumunjskih medija govorile su o neprilagođenoj brzini, nepažnji vozača ili čak mogućem srčanom udaru, no sada su objavljeni novi, šokantni detalji.

Prema riječima dr. Dimitrisa Kukulasa, koji je odmah stigao u Rumunjsku kako bi pomogao ozlijeđenih, jedan od preživjelih navijača otkrio je ključni trenutak neposredno prije tragedije. Naime, vozač kombija navodno nije uspio vratiti vozilo u svoju traku nakon preticanja zbog aktiviranog sustava asistencije za održavanje trake, tzv. "Lane Assistant".

Na jezivom video snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama vidi se crni kombi kako pokušava pretjecati drugo vozilo. Vozač pokušava vratiti vozilo u desnu traku, no uprkos prividno dovoljno vremena i prostora, gubi kontrolu. Vozilo se naglo vraća ulijevo dok istovremeno trepere lijevi i desni žmigavci – što upućuje na aktivaciju Lane Assistant sustava, automatskog mehanizma kod novijih vozila koji održava smjer i liniju kretanja.

Dr. Kukulas je za grčku televiziju ERT izjavio:

"Razgovarao sam s dvojicom od trojice povrijeđenih. Pacijent koji se osjeća najbolje, a ima nekoliko prijeloma donjih ekstremiteta, rekao mi je da je došlo do problema sa sustavom asistencije. Tijekom pretjecanja sustav je blokirao volan i vozač je izgubio kontrolu nad vozilom."

Ipak, ostaje pitanje je li doista došlo do greške sustava. Naime, Lane Assistant se prema proizvođačima automatski deaktivira kada vozač uključi žmigavac, jer tada tehnologija "prepoznaje" da je promjena trake namjerna. Video snimak pokazuje da je vozač signalizirao skretanje, što znači da sustav u normalnim okolnostima ne bi trebao ometati manevar.

Istraga službeno još traje, a službeni uzrok nesreće bit će utvrđen naknadno. Za sada je sigurno da je jedan od ključnih trenutaka koji su prethodili tragičnom sudaru bio upravo problem u kontroli vozila, kako su potvrdili preživjeli i liječnici koji su intervenirali na licu mjesta.

