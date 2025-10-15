Procurilo ostaje li Dalić na klupi Hrvatske nakon Svjetskog prvenstva

Zlatko Dalić ostat će izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedeće godine i trebao bi voditi Vatrene na Euru 2028. godine, doznaju Sportske novosti od više izvora iz HNS-a.

Dalićev ugovor s HNS-om istječe nakon Mundijala 2026., a očekuje se da bi se lagano dogovorili o produženju suradnje.

Sportske naglašavaju da je to hoće li doći do produljenja isključivo Dalićeva odluka.

"Neke njegove izjave mogle bi sugerirati i da razmišlja o kraju, međutim znamo da su Kustić i Dalić već razgovarali na tu temu te da u HNS-u vjeruju, očekuju i računaju na Dalića i za Euro 2028. godine", navodi se.

