Hrvatska dogovorila bombastičnu prijateljsku utakmicu uoči Svjetskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija već gleda prema sljedećoj godini i Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Kvalifikacije su praktički odrađene, ostalo je samo potvrditi plasman u studenome.

Već se gleda prema pripremam za Mundijal, a kako doznaje gol.hr, Hrvatska bi u SAD-u mogla igrati prijateljsku utakmicu s Brazilom i Kolumbijom u ožujku. To su neslužbene informacije, a svakako utakmica s Brazilom zvuči primamljivo. Isti izvor navodi da bi se utakmice mogle igrati u Miamiju, Orlandu ili New Yorku.

Hrvatska će svoju skupinu za Svjetsko prvenstvo saznati na ždrijebu 5. prosinca u Washingtonu. Nakon toga, HNS će krenuti u izbor kampa i reprezentacija za prijateljske utakmice.

