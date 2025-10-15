Nogometna zvijezda proživljava pakao nakon tragedije: 'Ne daju nam sahraniti oca'

Roger Lukaku, otac Romelua Lukakua preminuo je prošlog mjeseca u 59. godini života. Međutim, bivši reprezentativac Zaira (danas DR Kongo) još nije sahranjen, a Romelu se požalio kako oca ne može sahraniti u Belgiji te će to morati napraviti u Kinšasi u DR Kongu.

"Kao što možda znate, planirali smo sprovod ovog petka, ali zbog određenih odluka koje su donesene u Kinshasi, sprovod će se održati tamo. Naš tata je preminuo 28. rujna i mi kao braća smo pokušali sve da vratimo njegovo tijelo u Europu, ali smo osjećali da nas neki ljudi ucjenjuju...

Da je naš otac danas ovdje, ne bi to prihvatio. Slama nam dušu što ne možemo sahraniti našeg oca. Ali neki ljudi to nisu htjeli. Razumijemo zašto nas je naš tata držao podalje od mnogih ljudi..Bog blagoslovio tvoju dušu", napisala je belgijska zvijezda u objavi na Instagramu.

Nije jasno tko su ljudi koje Lukaku spominje i kakva je ucjena i iznuda u pitanju, ali svakako je zastrašujuće kroz što prolazi obitelj Lukaku.

Roger Lukaku je započeo svoju nogometnu karijeru u klubu Vita u domovini prije nego što se pridružio Africa Sports D'Abdijanu u Obali Bjelokosti.

Preselio se u Belgiju 1990. godine u drugoligaški klub Boom, a kasnije je igrao za Seraing, Germinal Ekeren, Mechelen i Oostende. Također je kratko igrao u Turskoj u Genclerbirligiju.

