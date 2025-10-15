Pogledajte tko su favoriti za osvajanje SP-a 2026: Je li moguće da je Hrvatska tako nisko?

Poznato je 26 od 48 sudionika Svjetskog prvenstva 2026. Naša reprezentacija još nije službeno kvalificirana, ali svima je jasno da će se to dogoditi već sljedećeg mjeseca jer Hrvatskoj treba bod iz posljednje dvije utakmice za potvrdu plasmana.

Ono što je zanimljivo pogledati je stanje na kladionicama sedam mjeseci prije početka velike svjetske smotre u Sjevernoj Americi. Prvi favorit je Španjolska čije osvajanje se cijeni kvotom pet, slijede Francuska i Engleska na 7,5, a zatim Brazil (8) i Argentina (9) što bi zatvorilo neki prvi krug favorita od pet reprezentacija.

Hrvatska nije u top 15 favorita

Na šestom mjestu po kladionicama su Portugal i Njemačka čije osvajanje se plaća kvotom 13, nešto dalje od njih je Nizozemska (21) i Italija (26). Nakon njih dolazi Urugvaj s kvotom 34 pa Belgija i Kolumbija s 41 kolika je kvota i na SAD i Norvešku. Zatim ide drugi domaćin Meksiko s 51, a tek onda je Hrvatska na 16. mjestu favorita s kvotom 67 koliko je i na Dansku.

Vatreni, dakle, po kladionicama sedam mjeseci uoči prvenstva stoje tek na 15. mjestu favorita. Ispred su neka neočekivan imena poput Meksika, Kolumbije, SAD-a, Norveške...

Poprilično podcijenjeno stoji reprezentacija koja je osvojila medalje na posljednja dva SP-a.

