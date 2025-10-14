KVALIFIKACIJE /

Dobili smo prvu europsku reprezentaciju s plasmanom na SP, Portugal šokiran u nadoknadi

Portugal je bio blizu da im se pridruži, ali su primili pogodak od Mađarske za 2:2

14.10.2025.
22:41
Engleska reprezentacija pobijedila je Latviju u gostima i službeno postala prva europska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026

Portugal je bio blizu da im se pridruži, ali su primili pogodak od Mađarske za 2:2 u sudačkoj nadoknadi i treba im bod u posljednje dvije utakmice za plasman. 

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

