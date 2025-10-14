Obala Bjelokosti bez primljenog gola izborila SP, četiri reprezentacije će razigravati

Nogometne reprezentacije Obale Bjelokosti, Senegala i Južne Afrike izborile su plasman na SP 2026. godine u susretima posljednjeg, 10. kola afričkih kvalifikacija.

Obala Bjelokosti je u zadnjem kolu skupine F pobijedila Keniju sa 3-0 završivši kvalifikacije bez primljenog gola.

U 10 susreta ostvarila je osam pobjeda i dva remija uz nestvarnu razliku pogodaka 25-0. U zadnjem kolu strijelci u pobjedi protiv Kenije bili su Franck Kessie (7), Yan Diomande (54) i Amad Diallo (84).

Senegal uvjerljivo do Sjeverne Amerike

Za "slonove", kako glasi njihov nadiomak, bit će to četvrti nastup na SP-u, pri čemu prvi nakon 2014. U dosadašnja tri pokušaja nisu prošli skupinu.

Do zadnjeg kola direktnom plasmanu na World Cup nadao se i Gabon, međutim pobjeda 2-0 protiv Burundija nije bila dovoljna. Gabon je na koncu bio drugi s bodom manje.

World Cup je izborio i Senegal porazivši u zadnjem kolu Mauritaniju sa 4-0. Dva gola je zabio Sadio Mane (45+1, 48), a među strijelce su se upisali i Ilman Ndiaye (64) i Habib Diallo (85). Senegal je okončao kvalifikacije sa sedam pobjeda i tri remija osvojivši dva boda više od DR Konga koji je u zadnjem kolu slavio sa 1-0 protiv Sudana.

Senegal je do sada tri puta nastupio na svjetskim prvenstvima, a najdalje je dogurao do četvrtfinala u svom premijernom nastupu 2002.

Posljednjeg dana kvalifikacija vizu za World Cup izborila je Južna Afrika pobjedom 3-0 protiv Ruande.

Južnoj Africi je pomogla pobjeda Nigerija koja je u porazila vodeću momčad skupine Benin sa 4-0.

Uoči zadnjeg kola Benin je imao dva boda više od Južne Afrike. Međutim nakon teškog poraza od Nigerije ne samo da su ostali bez direktnog plasmana na SP, već su isputili i drugu poziciju. Golove za "Bafana Bafanu" postigli su Thalente Mbatha (5), Oswin Appollis (26) i Evidence Makgopa (72).

Za južnoafričku vrstu bit će to četvrti nastup na World Cupu, ali tek prvi nakon 2010. kada su bili domaćini SP-a Do sada nikada nisu prošli skupinu.

Kako će izgledati dodatne kvalifikacije?

Četiri najbolje drugoplasirane ekipe, Gabon, DR Kongo, Kamerun i Nigerija, imat će još jednu priliku. Borit će se za mjesto afričkog predstavnika na Interkontinentalnim kvalifikacijama.

Turnir će se igrati u Maroku, 13. studenog u polufinalu igrat će Gabon i Nigerija, te DR Kongo i Kamerun. Finale je tri dana kasnije, a pobjednik putuje na Interkontinentalne kvalifikacije koje će se održati u ožujku.

Sudjelovat će šest reprezentacija podijeljenih u dvije skupine od po tri momčadi, a pobjednici obje skupine kvalificirat će se za Svjetsko prvenstvo.

Plasman u kvalifikacijama već su osigurali Bolivija i Nova Kaledonija. Preostala četiri mjesta će popuniti jedna ekipa iz Azije, jedna iz Afrike, te dvije iz CONCACAF-a.

