Modrić šokirao fanove: 'Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj'

Luka Modrić (39) je na društvenim mrežama objavio poruku da razmišlja o jednom neobičnom projektu i šokirao fanove.

S obzirom na to da je svjestan da mu se bliži kraj igračke karijere, Luka investira u razne poslovne projekte.

Sve o Luki Modriću čitajte na Net.hr-u

POGLEDAJTE VIDEO: Modrića nasmijao komentar češkog novinara

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nedavno je postao suvlasnik engleskog kluba Swanseaja, a sada je s fanovima na društvenim mrežama podijelio da pokrene digitalnu karticu ili token za fanove.

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

"Razmišljam o tome da pokrenem digitalnu karticu ili token za fanove. To bi bio prvi takav projekt od strane aktivnog osvajača Zlatne lopte. Omogućio bih ekskluzivne nagrade, jedinstvena iskustva i privatni fan club za dugoročne ulagače. Vjerujem da bismo mogli započeti pokret", napisao je, a njegova objava zbunila je fanove.

Thinking of launching a digital card or token for fans - the first ever by an active #BallonDor winner ⚽️.



With access to exclusive rewards, unique experiences, and a private fan club for long-term holders. I believe we could start a movement.



Should we do it on @solana? — Luka Modrić (@lukamodric10) October 14, 2025

Prenosimo komentare začuđenih fanova u nastavku:

"Tko te hakirao?"

"Luka, hakirali su ti račun, brate"

"Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj. Ova industrija je propala i gledat ce te svi kao scammera."

"Vratit će se i tvrditi da je hakiran. Znamo kako to završava."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi