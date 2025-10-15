SVI SE ČUDE /

Modrić šokirao fanove: 'Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj'

Modrić šokirao fanove: 'Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj'
×
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia

Luka Modrić napisao da razmišlja o projektu, a fanovi su uvjereni da je hakiran

15.10.2025.
11:38
SPORTSKI.NET
Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Modrić (39) je na društvenim mrežama objavio poruku da razmišlja o jednom neobičnom projektu i šokirao fanove.

S obzirom na to da je svjestan da mu se bliži kraj igračke karijere, Luka investira u razne poslovne projekte. 

Sve o Luki Modriću čitajte na Net.hr-u

POGLEDAJTE VIDEO: Modrića nasmijao komentar češkog novinara

Nedavno je postao suvlasnik engleskog kluba Swanseaja, a sada je s fanovima na društvenim mrežama podijelio da pokrene digitalnu karticu ili token za fanove.

Modrić šokirao fanove: 'Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj'
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

"Razmišljam o tome da pokrenem digitalnu karticu ili token za fanove. To bi bio prvi takav projekt od strane aktivnog osvajača Zlatne lopte. Omogućio bih ekskluzivne nagrade, jedinstvena iskustva i privatni fan club za dugoročne ulagače. Vjerujem da bismo mogli započeti pokret", napisao je, a njegova objava zbunila je fanove.

Prenosimo komentare začuđenih fanova u nastavku:

"Tko te hakirao?"

"Luka, hakirali su ti račun, brate"

"Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj. Ova industrija je propala i gledat ce te svi kao scammera."

"Vratit će se i tvrditi da je hakiran. Znamo kako to završava."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

 

Luka ModrićProjektFanovi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVI SE ČUDE /
Modrić šokirao fanove: 'Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj'