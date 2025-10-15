Modrić šokirao fanove: 'Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj'
Luka Modrić napisao da razmišlja o projektu, a fanovi su uvjereni da je hakiran
Luka Modrić (39) je na društvenim mrežama objavio poruku da razmišlja o jednom neobičnom projektu i šokirao fanove.
S obzirom na to da je svjestan da mu se bliži kraj igračke karijere, Luka investira u razne poslovne projekte.
Nedavno je postao suvlasnik engleskog kluba Swanseaja, a sada je s fanovima na društvenim mrežama podijelio da pokrene digitalnu karticu ili token za fanove.
"Razmišljam o tome da pokrenem digitalnu karticu ili token za fanove. To bi bio prvi takav projekt od strane aktivnog osvajača Zlatne lopte. Omogućio bih ekskluzivne nagrade, jedinstvena iskustva i privatni fan club za dugoročne ulagače. Vjerujem da bismo mogli započeti pokret", napisao je, a njegova objava zbunila je fanove.
Prenosimo komentare začuđenih fanova u nastavku:
"Tko te hakirao?"
"Luka, hakirali su ti račun, brate"
"Luka, ako ti je stalo do reputacije, molim te nemoj. Ova industrija je propala i gledat ce te svi kao scammera."
"Vratit će se i tvrditi da je hakiran. Znamo kako to završava."
