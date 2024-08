Zoran Vulić dobro poznaje Ivana Perišića. Još tamo 2006., za vrijeme svog četvrtog trenerskog mandata na klupi Hajduka od njih ukupno 5 (Zoke ih priznaje tri, jer su dva bila kratka), uveo je Periju u prvu momčad Bijelih, iako je Ivan tada imao tek 17 godina. Vulić je uz to legenda Bijelih i kao takvog pogađaju ga situacije poput ove s Perišićem...

Okrenuli smo broj rekordera po broju trenerskog posla na klupi A selekcije Hajduka, bivšeg nogometaša koji je za Bijele nastupao 9 sezona uz 167 nastupa i 25 golova Zorana Vulića, kako bi nam prokomentirao aktualnu situaciju na Poljudu, odnosno novu veliku informaciju koja je odjeknula u hrvatskom sportskom eteru - da bi se Ante Rebić mogao vratiti u Hajduk.

"Ah, više ne znaš što je za Hajduk veliko, a što malo", kazao nam je u uvodu sarkastično, ali tako iskreno Zoran Vulić...

"Nije bitno to tko je koga i što u Hajduku glede slučaja Perišić. Mislim da takve stvari, neću reći u u velikom, ali u normalnom klubu ne izlaze van. Ako trener i igrač pričaju u 4 oka, onda pričaju u 4 oka. To je za njih, nije za vanjsku upotrebu. Ne znam, ne znam stvarno što bih više kazao. U svakom intervjuu pokušavaš obraniti nešto, pokušavaš naći svjetlu točku, ali ne znam zbilja što bi više reka. Najbolje mi je mučat, onda san najpametniji", govori Zoran Vulić.

Na Poljudu nema mira. Velika Gospa je sutra, a u Hajduku su potresi. Sezona je tek počela...

"Ja mislim da bi najkorektnije bilo da ljudi koji su potpisali s Perišićem ugovor, tipa Jakobušić i Nikoličius, da oni daju izjavu, jer oni znaju točno što su se i kako dogovorili. To je bit svega. Postojala je ta klauzula u ugovoru. Mi ne znamo što su se oni dogovorili. Mi svi bucamo fer - nije fer, ovo - ono, vratio se, nije se vratio. Kuloarske priče uvijek vode u nekom krivom smjeru. Ono što sam kazao prije, najbolje je mučat. Vrijeme liječi rane. Nije tu bitna škvadra u svlačionici, u pitanju je klub. U ovom trenu najbitniji je klub. Klub je uvijek taj koji je najbitniji. Ovo se Hajduku ne bi smjelo događati", govori Zoran Vulić.

Klub bi trebao biti iznad svega...

"Nije bitno vodi li Hajduk Zoran Vulić, igra li u njemu Ivan Perišić. Najbitnije od svega je HNK Hajduk. Nitko, ali nitko nije iznad Hajduka. To svima mora biti jasno. Hajduk je sve nas stvorio, napravio. Prema tome, moramo stati u zaštitu kluba. Uvijek, svaki radnik koji radi u bilo kojem klubu. Bez obzira radilo li se o Hajduku, Dinamu, Osijeku, Rijeci, Čakovcu, klub se mora zaštititi. Nitko od nas, ponavljam kao papagaj - nitko od nas nije veći od kluba. Svi smo mi zahvaljujući nekom klubu nešto napravili. Najviše me boli što Hajduk razvlače kao... Da ne kažem neku grubu rič. To me najviše boli. Znam da je taj mali (Perišić, op.a) sa srcem došao u Hajduk."

Mislite?

"Znam. Došao je vjerojatno bez kune, tj ne za neku lovu, opet pričam kuloarski. Poznajem Ivana, dugo sam ga trenirao. Ja ga znam kao pobjednika. Kakav je bio, kakav je nastupio, kakvu je volju imao za povratkom. I prije nego što su mu lječnici rekli, vratio se na teren. Perišić je igrač koji hoće dobiti, pobijediti da igra na franje."

Je li vas Perišić razočarao?

"Ne, nije me razočarao. dapače, zašto bi me razočarao. To što se dogodilo, dogodilo se, a nije se smjelo. Najbolje Nikoličius i Jakobušić znaju kakav je dogovor bio. Oni bi bili najrealniji za dati izjavu o Perišiću. Vi, ja, mi, bilo tko sa strane, mislim da ne znamo pravu istinu. Sve je ovo nagađanje i moje i vaše, svi koji su dosad davali bilo kakve izjave i intervjue o Perišiću i Gattusu ne znaju pravu istinu, ne znaju što se dogodilo, kako se dogodilo. Ako je Perišić prije 20 dana rekao da želi napustiti Hajduk, što ga onda nije maklo?! Priča je prilično nejasna i nešto tu ne odgovara", zaključio je Zoran Vulić.

