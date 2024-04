Joško Vlašić prati sve vezano za HNK Hajduk. Kako i ne bi. Njegova obitelj povezana je s Hajdukom, ne samo preko sina mu Nikole Vlašića, hrvatskog reprezentativca, nego i preko karijere samog Joška, njegove trenerske izvrnosti i tome što je slijedio savjete velikog Tomislava Ivića.

"Apsolutno tvrdim da Hajduku danas nedostaje trenerske filozofije i shvaćanja jednog Tomislava Ivića. Ivićevu ostavštinu trebalo je bolje iskoristiti", rekao nam je Joško Vlašić kojeg smo nazvali kako bi nam prokomentirao nogometno ludilo Hajduk - Dinamo.

Bijeli i Plavi na Poljudu u četiri dana dva puta igraju. Prvi su susret, onaj bitniji u prvenstvu, već odigrali i Dinamo je slavio u njemu s 0-1. Sutra se od 19.00 igra polufinale Kupa.

"Hajduk je imao u subotu svoje šanse. Ono što sam ja vidio, šansi je bilo. Igralo se žustro. Mislim da, kad bi se ponovila takva jedna ista utakmica, da bi Hajduk sigurno zabio dva-tri gola. Dakle, ono što nije zabio, dogodilo bi mu se da sad uđe. Ne očekujem neku spektakularnu razliku u odnosu na tu utakmicu. Jer, taj prvi dvoboj mogao je završiti i na drugi način", priča za Net.hr svoju priču Joško Vlašić i nastavlja:

"Htio bih da Hajduk ne bude lošiji od subotnjeg izdanja, a onda na taj način imamo se pravo, mi koji smo njemu naklonjeni nadati boljem ishodu."

Nema Marka Livaje. Hajduk bazira svoju igru dosta na njega.

"On je to i opravdao. S druge strane, Hajduk je u posljednje vrijeme imao dobar skor s Dinamom. Unazad nekog vremena zaista je Dinamo ostvarivao mahom bolje rezultate. Znate kad vas netko stalno pobjeđuje. Ili izvućete neki iks ili ponekad i dobijete, ali kao da postoji neki uvjetovani refleksa ili neki posebni stres na to. Taj stres više pogađa domaće ljude, domaće igrače. Hajduku se dogodilo da ima dosta stranaca koji ne doživljavaju to na jedan poseban način. Tako emotivan i bitan način. Oni znaju da je to važna utakmica, ali će biti lišeni te jedne povijesti koja je ukorijenjena u jednoj drugoj povijesti, koja je bila naklonjena Dinamu. Oni tu neće imati taj jedan odnos koji je, na nek način, opterećujući. S jedne strane."

Znači li to da smatrate da HNK Hajduk ima previše stranaca u odnosu na domaće igrače, posebno izdanke Hajdukove Akedemije?

"To je neka druga priča, ogromna tema u koju ne bih htio ulaziti i komentirati ju površno. Što god kažem, nemam puno vremena da ju obrazložim. To je jedno posebno poglavlje. U ovom trenutku je situacija kakva je. Hajduk ne može računati na Livaju. Ali, meni je Hajduk dosta dobro izgledao u subotu. Može bolje, ali bilo je šansi. I da su se one realizirale, bila bi pobjeda Hajduka".

Joško se nada da će sutra od svih tih silnih šansi Hajduka za koje on tvrdi, valjda i nešto ući. Pod uvjetom da se ponovi minimalno ista razina prikazane igre.

"Kup je jedna utakmica i svi se u Splitu nadamo da bi Hajduk mogao u finale Kupa, pa po trofej. I ja sam isto maknuo svoje obveze na stranu kako bi pratio Hajduk ispred TV ekrana kod kuće. Tako mi je nekako najbolje. U miru. U nama postoji jedna veza s Hajdukom. Mi kad kritiziramo Hajduk uvijek je to ono, kad kritiziraš brata, sina ili nekog.. ostaje u obitelji. Krajnja privrženost je krajnja privrženost. I kad kažemo nešto lošije, to je od muke što nije bolje".

Riječ proces itekako je dobro poznata Jošku Vlašiću. Proces stvaranja nečeg u sportu. U ovom konkretnom slučaju, stvara se jedan veliki Hajduk. Doveli su u klub igrače za koje su smatrali da su pojačanja. Još prije neke starije, prokušanije. Nešto je prošlo, nešto Boga mi i nije. Ok, sve je to dio procesa, stvaranja nečeg velikog.

Naravno da je energija navijačkog puka velika i nestrpljiva, ali da li je možda malo prebrzo se došlo u kolektivnoj svjesti - to je ta sezona kad će Hajduk uzeti naslov? Na temelju čega? Proces, ponovit ćemo - ne uspijeva preko noći. Proces je dugotrajan. Iako, naravno da ima nešto i u vrućem dalmatinskom temperamentu, karakteru, podneblju naposljetku. U tom dijelu apsolutno nema ništa loše.

"Je, ali znate što - vi kad se primite neke dužnosti, morate biti svjesni nekih izjava koje dajete. Ako kažete da će te to i to vrijeme, taj i taj period, osvojiti to i to, vi ste već stavili na sebe breme. Ja bih se klonio takvih izjava i pazio dobro što pričam, komuniciram prema van. To su izjave koje vas na nešto obvezuju. Neke su izjave hrabre, ok, neka su, svatko od nas zna što maksimalno može napraviti, ali tu je jedan drugi faktor. Nogomet je tako kompleksan i toliko stvari je oko njega. Međutim, znate, možete stvarati rezultat na dva načina."

'Trebaju u Hajduku na 4 godine dobro zasukati rukave'

Ušao je u srž tematike...

"Da stvarate svoje igrače koji su dostatni po kvaliteti, da je taj proces toliko kvalitetan da vam ti igrači mogu donijeti i novce i titule. Ili na drugu stranu, da kupite toliku kvalitetu igrača da oni to osiguraju. E sad, može vam se vrlo lako dogoditi da potrošite novce, a da vam se to ne vrati i ne dobijete rezultat. To što ste htjeli. Oni igrači koji bi trebali donijeti evidentnu prednost, oni su enormno skupi. To znači - najteže je onog momenta kad se potroše novi, a ne dođe do titule. U mandatu od 4 godine, u razvoju neke omladinske škole, puno se toga može napraviti."

Nastavio je Joško Vlašić monolog.

"Jako puno. E, ali treba tu onda 4 godine zasukati rukave, da bi se onda kvalitetno počeli brati plodovi. S druge strane, ako se smatra da za to nema vremena, onda se ide na ovaj drugi način, ali taj način nosi jednu spregu gdje imate x novaca koliko imate, čudo ste već i napravilo dovođenjem ovakvih pojačanja. Ja tako smatram. Ali, očito stvari u ovom trenutku nisu sigurne. Da pojačanja ili stanje u kojem su se oni našli nisu bili dostatni ili nisu dostatno bili ukomponirani. Ne mogu ulaziti u sustav da on funkcionira na način da on donese titulu".

HNK Hajduk je 29. listopada 2021. predstavio strategiju Hajduk je predstavio strategiju. Grupa Lige prvaka, dvije titule i europsko proljeće u šest godina. Strategija HNK Hajduk š.d.d. 2021. - 2027. naslov je dokumenta koji se ovih dana dijeli društvenim mrežama, a predstavili su ga bili prije dvije i pol godine članovi Uprave Hajduka.

Prije svega, od kluba se, stoji u strategiji - krucijalnom planu svega u Hajduku, očekuje iskorak u sportskim rezultatima 2021.-2027., odnosno barem dva naslova prvaka Hrvatske uz druga mjesta u sezonama u kojima to ne bude, te jedan naslov pobjednika Kupa.

"I ja sam čovjek koji voli sebi dati zadatak. Oni me motiviraju da dam sve od sebe. Ali, toliko je tih situacija, jer ovisite o nekom slučajnom udarcu, primjerice, ključnog igrača u zglob. To znači, toliko stvari se mogu dogoditi koje ne možete smjestiti nigdje. Stativa, odbije ti se lopta van, primjere navodim, djelić trenutka sve okrene u sekundi. Treba naći odgovor onda gdje su fulao u toj situaciji? Toliko je toga u nogometu, zato je nogomet to što je. Uvijek volim hrabrije ljude nego one druge. Treba paziti. Nogomet je jako pun emocija, a s druge strane možete dobiti gol iz jednog napada nakon vaših puno više. I više da nikad za vrijeme dvoboja ne dođe u šansu", priča nam Joško Vlašić.

'A atletici se ne može pojesti krdo janjaca za jednu noć, a za vrijeme nogometne utakmice može'

U atletici nema tih stvari, rekli smo mu...

"Zazivao sam vrlo često, rekao ne jednom - blažena atletika. Iz jednostavnog razloga - Rezultat je jasan i nema prijepora. Imaš toliko i toliko, to je toliko i toliko u odnosu na ostale i to je to. 205 je i u Japanu i u Americi, u Rusiji i na Balkanu. Tih 205 cm je to što je i zna se što je taj rezultat. Ali, s tim rezultatom ne možeš pojesti krdo janjaca ni popiti tri bačve vina, da sto ljudi stalno pričaju o tome. Nema. A u nogometu u jednoj utakmici pojest će se 4 janjca, probdjet će se noć, popit će se čuda i svi će tih 100 uzvanika vidjeti utakmicu na svoj način i pritom moći čitavu noć pričati o tome. To je nogomet."

'Razvijam i danas Ivićeve trenerske stvari, filozofiju'

Zoran Vulić je individualno trenirao Nikolu jednu godinu, kad je Nikola bio mali. Kasnije je Joško sve to preuzeo oko Niksija. Obiteljski projekt je ipak obiteljski projekt. I nije došao preko noći.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Zoran Vulić i Joško Vlašić

"I individualnu tehniku i sve sam preuzeo. U stvari, na neki način, razvijao sam filozofiju Tomislava Ivića", objašnjava nam Joško Vlašić, Odmah smo ga upitali.

Da li Ivićeve trenerske vizije i filozofije, ostavštine, nedostaju HNK Hajduk?

"Apsolutno. To je takva jedna šteta. Da se takvog jednog čovjeka nije uvažilo i da ga se nije razvijalo. Ivićevu trenersku ostavštinu, viziju, iskustvo, kvalitetu, šteta što nisu razvijali u HNK Hajduk niti se uvažilo sve navedeno. Itekako bi sve navedeno od strane Tomislava Ivića koristilo Hajduku. To je neosporno. Meni su dva susreta dovoljna bila da ga ja shvatim i da na tragu toga i, naravno da svaka generacija nosi nešto novo, pa tako da u stvari, duboko sam shvatio njegovo razmišljanje nogometa. Prihvatio sam neke njegove stvari, razvijao sam ih i razvijam ih još uvijek".

Joško Vlašić otkrio nam je koja su to dva susrela oplemenila njegovu trenersku viziju što se tiče nogometne igre kao takve?

"Ja sam s Ivićem razgovarao kad je Nikola imao 5 godina. Rekao sam da imam talentiranog sina. Malo mu objasnio i on je onda meni dao neke savjete koje sam a prihvatio, apsolutno. Na neka mi je pitanja odgovarao. Jako me iznenadio jednim odgovorom. Reću ću sad jedan detalj. Pitao sam ga - šjor Ivić, dali pas ili dribling? Bio sam na toj okladi negdje 99% da će kazati pas, jer pas igra više odgovara trenerima i njihovu konceptu taktike. Ali, šjor Ivić je rekao dribling. To me jako iznenadilo. Koliko je on tada bio ispred svog vremena. On je rekao da u njegovom suhom trčanju nema nikad dionice duže od 200 metara. Prije koliko godina je tako bilo, da su njegove intervalne dionice kratke, a mi se dana susrećemo s nekim nebulozama koje su nevjerojatenu tom smislu", zaključio je Joško Vlašić.