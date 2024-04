Mislav Karoglan, trener Hajduka, na konferenciji za medije u utorak najavio je nadolazeću utakmicu s Dinamom na Poljudu u polufinalu Kupa.

Hajduk i Dinamo sastat će se u srijedu po drugi put u samo nekoliko dana nakon okršaja na Poljudu u kojemu su Plavi stigli do vrijedne pobjede 0:1 i nanijeli Splićanima bolan udarac u borbi za naslov prvaka u HNL-u.

"Imali smo kratak sastanak i dobar trening jučer. Nisu momci bili toliko razočarani, smatraju da su zaslužili više, i da rezultat bude bolji", osvrnuo se Karoglan na početku na poraz od Dinama u prošloj utakmici pa pričao o zdravstvenom stanju u ekipi:

"Melnjak i Žaper su 'out', Uremović i Livaja upitni. Kostur momčadi koji je cijelo vrijeme 'out' i to se vidi. To je kao Dinamu Petković ili Rijeci Selahi. Uremović je za mene ponajbolji u ligi, isto i Melnjak. Livaja i Kalinić su bili planirani da igraju zajedno pa nisu uspjeli. To je peh. I ovu utakmicu ćemo biti bez dobrog dijela nositelja igre."

Odgovorio je i na pitanje kakav Dinamo očekuje u srijedu.

"Bolje ne stvoriti šansu i zabiti gol, nego imati pet šansi i sve promašiti. Nismo odustali od prvenstva, smatram da dio imperativa za prvenstvo još stoji", poručio je pa se osvrnuo i na loš niz u derbijima - u posljednja četiri Bijeli su osvojili samo dva boa:

"Već je dovoljan uzorak. Rijeka i Dinamo su mogle otići na drugu stranu. U prvom mandatu su mi derbiji bili najbolji dio. Nemam odgovore na sva pitanja, ali dva zadnja derbija Rijeka i Dinamo moglo je završiti drugačije. Ne kažem da je bilo savršeno, ali moglo je biti drugačije."