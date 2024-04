Branko Strupar tvrdi kako je Hajduk grubo pogriješio dovođenjem i gomilanjem nekih igrača koja nisu pojačanja za klub nego poluproizvodi. Navodi kako je nekad znao napamet deset igrača prve momčadi Hajduka, a sad ne zna.

"Nitko se od tih 'pojačanja' nije dokazao", objašnjava nam Strupar i govori kako Hajduk nije zaslužio imati takve poluigrače.

Hajduk se može vratiti nakon nokdauna na Veliku subotu na Poljudu kad su zadobili udarac. Postavlja se pitanje - hoće li Hajduk u ovom tjednu u potpunosti potonuti ili će se jug ponovno uzdignuti?

"Za Hajduk je ovaj tjedan biti ili ne biti. Sutra ih čeka drugi dio dvomeča protiv Dinama nakon poraza u prvom i nakon toga slijedi Rujevica i vodeća Rijeka. Uvijek se Hajduk može vratiti, ali može i totalno potonuti. U jednom tjednu možeš čitavu sezonu izgubiti", rekao nam je Branko Strupar i nastavio:

"Sve za što si se borio dosad, može u jednom tjednu nestati. Livaja je Hajduku ozlijeđen i ne vjerujem da će igrati ovog tjedna. Hajduk će se maksimalno mobilizirati i probati nešto napraviti već u Kupu. Splićani ne smiju razmišljati dalje od Kupa. Sad je samo Kup bitan."

Slijedi još jedan veliki izazov za HNK Hajduk, uz moguće zamke...

"Ako Hajduk ne apsorvira sutrašnju Kup utakmicu, onda će potonuti i na Rujevici. Imali su svoje prilike i nisu ih realizirali. Krovinović s glavom na drugoj stativi ono i, po meni, najbolja prilika Kalinića. U takvom derbiju moraš iskoristiti šanse. Dinamo je prvi zabio, Petković se odlično snašao. Vrhunski je to odradio, golman se nije pomaknuo. Nije to slučajno. Da je pucao u drugu stranu, golman Kalinić bi mu uzeo. Petkovića moraš čekati za potez, ali kad ga on napravi, to je ili gol ili mrtva šansa za Dinamo."

"Dinamo ima pobjednički mentalitet koji je u HNL-u gradio godinama. I u Europi ga je gradio nekim svojim velikim pobjedama. Samo kad vidite koliko je Dinamo puta bio prvak. Naravno da samim time ima mentalitet pobjednika, dok ga Hajduk hvata i nikako da ga uhvati, nikako da do njega dođe. To je isto proces koji ne ide preko noći. U ove dvije utakmice protiv Dinama računali su bar na jednu pobjedu. Jednu je Hajduk već izgubio, a sad slijedi obračun za finale Kupa. Kup ove godine ima veliku važnost, a Hajduku je pod mus. Jednu meč loptu su izgubili. Drugu ima Hajduk sad i ako tu izgubiš, sezona propada sigurno."

"E sad, dal' se mogu dignuti nakon poraza u ova četiri dana do utakmice? To je upitno. To je na treneru sad. Publiku će uvijek imati. Nema Livaje, netko drugi će morati povući. Na muci se poznaju junaci, ali da li se može mentalno Hajduk dići, to i mene jako zanima. Dinamo je u boljem momentu i u svakom slučaju su u prednosti".

"Nekad sam znao deset igrača odmah kao iz topa nabrojati iz prve momčadi Hajduka, a sad ne znam. Neka pojačanja Hajduka su poluproizvodi, nisu pojačanja dostojna renomea i ugleda kakvog HNK Hajduk ima i mora imati više od kakvih polupojačanja i poluigrača. Omladinski pogon Hajduku mora biti primarna baza, primarni igrački bazen za crpiti novu mladu snagu. Graditi trofejnu momčad. I biti pritom strpljiv u tom procesu"

"Veliki je posao u HNK Hajduk na predsjedniku Jakobušiću i sportskom direktoru Mindaugasu Nikoličiusu. Realnost je da su se u nekim stvarima malo zaletili. Nije poanta da se zaletiš, nego da kupiš pojačanje, a ne samo da popuni kadar od 25 igrača. Mislim da su tu baš kiksali. Za Hajduk je sutrašnja Kup utakmica još jedan dvoboj sezone. Kako god okreneš."