''Ne možemo izići iz blokade'', tako problem Hajduka vidi Dario Melnjak - jedan od ključnih igrača Bilih prošle sezone. Vjeruje li i dalje u titulu te kada se vraća na teren - s njim je na Poljudu razgovarala Donna Diana Prčić.

''Bude teško jer dosta često se ponavlja isto, a opet je super jer trčiš, jer si sa loptom i uživaš u onome sto zapravo nisi mogao prije koji mjesec.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubimac Hajduka ovih dana ponovno na treningu nakon dugo vremena. Varaždinca Daria Melnjaka nema od kraja listopada, od ozljede koljena. Netom prije dobio je pretpoziv Zlatka Dalića, a onda na svoj rođendan doznao da mora na operaciju. Oporavljao se u međuvremenu u Austriji, a sada je sve bliže povratku.

''Ono sto je dobro je da oporavak ide dobro, da ide sve po planu, da koljeno dobro reagira, nemamo nekih prepreka, na tome radimo.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad vas možemo ponovno očekivati na terenu?

''Trudim se ne razmišljati o tome, jer je opet nekako bolje slušati to koljeno, da ono diktira moju brzinu oporavka. Volio bih to prepustiti treneru, "fiziju" da oni odluče. Nitko sretniji od mene ako to bude već ove sezone.''

Ali teško mu je bilo, gledati, a ne sudjelovati, kaže, u velikom derbiju na veliku subotu u kojem je Dinamo slavio protiv Hajduka 0:1 na Poljudu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ostaje malo gorak okus u ustima, mislim da smo zaslužili puno više, da smo dominirali, osim te njihove šanse i da smo bili bolji, kontrolirali, imali dobre šanse, nešto ne ide, blokira, ne možemo nikako okrenut vodu na svoj mlin.''

Iako je Dinamo preskočio Hajduk na ljestvici i sada je bliže Rijeci, do kraja domaće nogometne lige, vjeruje, kaže, u svoju momčad:

Tekst se nastavlja ispod oglasa



''Teža situacija sigurno nego prije ove utakmice, moramo vjerovati koliko god je to sad lošije, ali zaboravit koliko je to teško jer bila su duga ova dva tjedna da okrenemo na pozitivu. Ja vjerujem uvijek do zadnje šanse, vjerujem u ono sto svi želimo.''

Ali prvo treba odigrati polufinale Kupa i to ponovno na Poljudu, ponovno Hajduk protiv Dinama. Nema boljeg čovjeka za pitati kako u Kupu jer upravo je Melnjak u zadnja dva finala Kupa zabio 3 gola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



''Stavit se zajedno, mislim da smo stvarno jedan za drugog igrali i da je stadion bio uz nas, sve to ponoviti u srijedu i isprovocirati sreću na našu stranu.''

Dok traje borba u prvenstvu i kupu, Melnjak nastavlja trenirati. Polako i sigurno, kako bi se mogao vratiti gdje je stao - kada bude siguran u potpuni oporavak.