Zanimljivo je bilo u 2. kolu HNL-a. Tko su najveći dobitnici, a tko gubitnici kola? Tko nije ni dobitnik, ni gubitnik, nego razočaranje? Kakve su predikcije za naredne ligaške utakmice, te što nas čeka u 3. kolu HNL-a, donosimo u pregledu Net.hr-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveći dobitnici

Dinamo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski prvak Dinamo došao je do pobjede protiv Osijeka 2-1. Bio je to prvi derbi u ovoj HNL sezoni dva kluba iz tzv. velike četvorke u kojem su zagrebački plavi profitirali s tri boda do kojih su došli debelo u sudačkoj nadoknadi, nakon preokreta. Ristovski je bio junak s pobjedničkim golom. Dinamo je prvi u poretku sa 6 bodova iz dvije uvodne utakmice, uz gol razliku 7-1. Nije branitelj naslova briljirao protiv Osijeka, ali unatoč tome slavili su u situaciji u kojoj su morali stizati rezultat, a velike momčadi s pobjedničkim mentalitetom pobjeđuju i kad ne igraju dobro. U sljedećem kolu, Zagrepčani dočekuju Šibenik, klub koji je odlično ušao u sezonu, povratnik u HNL.

Šibenik

Šibenčani su se vratili u prvoligaško društvo i odmah poslali ozbiljnu poruku konkurenciji. Nogometaši Marija Carevića u prvom su kolu na Opus Areni dobili Osijek 2-1, da bi u prošlom kolu na svom Šubićevcu slavili protiv Slaven Belupa s 2-0. Šibenik je ugodno iznenađenje. Iako su odigrana tek dva ligaška kola, narančasto-crni imaju 6 bodova uz gol razliku 4-1. Nije loše za početak, a znate kako se kaže. Ako se po jutru dan poznaje. Šibenik je slavljem nad Koprivničancima došao do šesnaeste uzastopne pobjede u službenim utakmicama, postavši pritom rekorder u Hrvatskoj kao prva povratnička momčad koja je uspjela upisati dvije pobjede na otvaranju sezone! Nitko se tome nije nadao. Ili gotovo nitko, ali sad se postavlja legitimno pitanje, tj pitanja - dokad će trajati ovaj šibenski ljetni san, odnosno mogu li preživjeti u Maksimiru nadolazećeg petka? Zašto ne, lopta je okrugla, ali Šibenčani će za bilo kakav oblik dobrog rezultata, bilo da se radi o remiju ili pobjedi, morati odigrati kud i kamo bolje nego u prva dva sraza.

Najveći gubitnici

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rijeka

Riječani nisu dobri. Nakon što su u 1. kolu razbili Lokomotivu iz Zagreba na Rujevici 4-0, u nedjelju su odigrali nulu, u pravom smislu te riječi, u Varaždinu. Trenutno su na 3. mjestu poretka u HNL-u s osvojena 4 boda uz gol razliku 4-0. Rijeka će se morati pojačati ukoliko misli biti bolja i konkurirati Dinamu. Sopić nije prezadovoljan, ali to je trener koji ne bježi od odgovornosti i izazova. Zgusnuti je raspored utakmica Rijeke. Pokušavaju bogometaši s Kvarnera radom na treninzima neke stvari poboljšati, međutim, nemaju baš previše vremena u ovom zgusnutom ritmu igranja utakmica. Zanimljivo, ali Igrači kažu kako im je draže igrati u ovom non-stop ritmu nego trenirati. Vidjet ćemo kako će to izdržati. U srijedu Rijeka u uzvratu 3. kvalifikacijskog kola za ulazak u Europsku ligu igra kod Elfsborga u Švedskoj. Prva je utakmica, podsjetimo, prošloga tjedna na Rujevici završila 1:1 remijem, sve je, dakle, otvoreno. Ono što nije dobro za sve navijače Rijeke je što njihov seniorski sastav je slabiji nego prošle sezone i što su ostali protiv Varaždina bez dva boda. Ako žele biti konkurentni kao prošle sezone, moraju takve utakmice igrati bolje i dobivati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hajduk

Splićani su loše ušli u sezonu koja je okarakterizirana na "planeti" zvanoj Hajduk kao ona u kojoj sigurno osvajaju toliko željeni naslov prvaka Hrvatske, barem među simpatizerima na društvenim mrežama, u javnosti i prema dijelu novinara i medija bliskim Hajduku. Bijeli su u 1. kolu, na otvaranju sezone, dobili mršavom igrom Slaven Belupo 2-1, da bi nakon toga u nedjelju remizirali 1-1 u Zagrebu protiv Lokomotive, koja je zabila gol u 99. minuti preko Duje Čopa. Uz rezultatski neuspjeh, na vidjelo su izašli neki problemi u svlačionici. Nisu, neki, nego ozbiljni i veliki. Gennaro Gattuso otvorio je Pandorinu kutiju izbacivanjem Perišića iz momčadi pred susret s Lokomotivom zbog nediscipline, tj zbog toga što je Perija prije dvadesetak dana rekao Gattusu da želi napustiti klub. Na površinu su izašle sve tajne, sva skrivanja realnog odnosa i potres je zaljuljao nogometno trusni Split. Zato je marginalno postalo pitanje kada će Gattuso vratiti Perišića u momčad? Glavno je ono kako će dalje nastaviti Hajduk i Perišić? Drukeri Bijelih sasuli su paljbu sa svih strana po jednom od najboljih hrvatskih nogometaša u posljednjih 15 godina. Do Velike Gospe su dva dana, a na Poljudu je tubulentno i prijeti da se sve nepovratno uruši, a utrka za naslov prvaka nije ni počela. Čeka se bljesak Ivana Rakitića, novopridošle zvijezde, ali pitanje je hoće li se i može li se taj zvjezdani bljesak uopće i dogoditi, ako se uzme u obzir trenutna igra Hajduka, roster kojeg ima, situacije u kojoj se nalazi i Rakitićevih godina. Ima 36., dugo nije igrao ozbiljan nogomet i pitanje je može li Ivan igrati na toj razini da povede Hajduk, uz sve probleme, prema tituli. U ovom trenutku, sa svim problemima i potresima oko Perije i Gattusa, nekako nam je to u sferi znanstvene fantastike. Prikladno za planetu zvanu Hajduk.

Istra 1961.

Paolo Tramezzani dobar je trener koji je sposoban odraditi takav posao, da njegova momčad izgleda bolje nego što u stvarnosti i je. Nakon potopa na Maksimiru na otvaranju nove HNL sezone, u onoj noći oluje i kiše golova, Puležani su se vratili slavljem protiv Gorice s 2-1. Imali su 1-0, dobili gol u posljednjoj dionici susreta i onda opet zabili za konačnih 2-1. Time su pokazali igrači talijanskog stručnjaka Tramezzanija karakter. U sljedećem kolu Istra 1961. gostuje u nedjelju od 18.00 na Rujevici u Derbiju de a Učka protiv Rijeke. Sad ćemo vidjeti za što su stvarno spremni Puležani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osijek

Osijek nije gubitnik kola, Osijek je razočaranje. Prva dva kola - dva poraza. I to s 2-1. Šibenik i Dinamo razotkrili su sve slabosti momčadi iz Grada na Dravi, a u 3. kolu Osječani idu po iskupljenje u Veliku Goricu, kod momčadi koja također želi isprati gorak okus poraza u prošlom kolu na Aldo Drosini 2-1. Navijači Osijeka su razočarani, jasno i zašto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

3. kolu HNL-a

Raspored

Dinamo - Šibenik (petak, 21.00).

Slaven Belupo - Lokomotiva (subota, 18.50).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hajduk - Varaždin (nedjelja, 18.50)

Derby dela Učka Rijeka - Istra 1961 (nedjelja, 21.00)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Mićo Dušanović živio je po satnici Olimpijskih igara. Ovo morate vidjeti, tip je kralj, a biti sportski novinar nešto posebno.