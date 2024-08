Ivan Perišić više nije član Hajduka, a Ante Rebić bi to mogao postati. Splitski klub, prema pisanju Dalmatinskog portala, u intenzivnim je razgovorima s osvajačem srebra s Hrvatskom 2018. na SP-u o prelasku na Poljud koji, kako se doznaje, za sada idu u dobrom pravcu.

'Određeni broj jakih imena stvara jednu specifičnu situaciju'

Skuplja li Hajduk tempirane bombe? Nakon situacije koju je Gennaro Gattuso imao s Perijom, koji nije problematičan nogometaš načelno (ali se ovog puta našao u takvoj situaciji), još jedan igrač koji nosi predznak problematičnog mogao bi doći na Poljud, na kojem proteklih dana nije bilo mira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Kad tome pridodamo karakter i temperament Gennara Gattusa koji je isto tempirana bomba, onda bi Hajdukova svlačionica mogla imati nekoliko tempiranih bombi, odnosno karaktera koji su zafrknuti. Igor Pamić, aktualni trener Karlovca, bivši nogometaš i reprezentativac Ćirine Hrvatske, portalu Net.hr dao je svoje viđenje bureta baruta na Poljudu.

"Gledajte, Perišić nije problematičan, nije barem bio, ali u Hajduku je ispao. Perišić se nikad nije prije našao u ovakvoj situaciji u velikim klubovima, ali u Hajduku je priča drugačija. Teško je igrati u Hajduku i ne biti prvi, teško je biti nevoljen u okolini s toliko emocije. To je frustrirajuće. To su igrači koji su dokazani, Ali, određeni broj takvih igrača na jednom mjestu, u situaciji kad je Dinamo dominantan još uvijek, stvara jednu dodatnu nervozu i stres."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Daleko je Hajduk po igri u ovim trenucima od Dinama'

Pamić priča kako s takvim igračima, koji imaju takvu povijest igranja nogometa i karijeru iza sebe, Hajduk bi trebao, tako se očekuje u Splitu, u najmanju ruku biti ravnopravan s Dinamom, a Hajduk to nije.

"Daleko je Hajduk po igri u ovim trenucima od Dinama", dodaje Paminjo i nastavlja:

'Nije bilo ljubavi kod Ivana Perišića prema Hajduku, klauzula to jasno i pokazuje'

"Solidarizirat ću se s kolegom Gattusom. Mi ne znamo što se točno događalo, ali ako je ovo točno što se piše, to je apsolutno dobar potez Gattusa i Hajduka. Nećemo pričati o igračkim kvalitetama koje Ivan Perišić ima ili ih je imao, očigledno, on je Hajduku mogao pomoći. Sama klauzula koju je on imao u ugovoru koja mu je omogućavala da napusti Hajduk već u prvom prijelaznom roku uz minimalnu odštetu od 200 tisuća eura, koju je Perišić tražio da mu se stavi u ugovor, pa ona sve govori. Klauzula koju je Perišić tražio govori kako on nije ni bio u Hajduku. On je Hajduk više, ajmo reći, iskoristio za taj neki povratak. Nije tu baš bilo pretjerane ljubavi, to se jasno vidi", govori nam Igor Pamić...

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Da, nije bilo ljubavi kod Ivana Perišića prema Hajduku i to možemo jasno i glasno reći. Klauzula koju je Ivan stavio nema veze s ljubavlju prema Hajduku. igrači bez obzira na sve moraju shvatiti da bez obzira koliko god oni bili klase, zvijezde, klub je ipak iznad svega, a trenera se poštuje. Jednostavno, trula jabuka je opasna, bez obzira na kvalitetu", dodaje Div iz Žminja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Hajduk je pomogao više Perišiću nego Perišić Hajduku'

Gattuso ne trpi nedisciplinu i nelojalnost kod igrača...

"U nogometu postoje stare zasluge, trenutne zasluge itd. Budimo realni, HNK Hajduk je pomogao više Perišiću nego Perišić Hajduku. Ajmo biti pošteni i reći to o Ivanu Perišiću, bez obzira na sve što je ostvario u dresu Hrvatske. Hajduk je njemu omogućio povratak nogometu, rehabilitaciju, a Perišić Hajduku što je dao, ništa... dakle, samo statistički gledam. Prošlost je prošlost, to je iza nas. Znamo mi svi što je Ivan Perišić dao za Hrvatsku, ali isto tako znamo i vidimo, sa oba zdrava oka, što nije dao Hajduku. To nije bilo to. HNK Hajduk ništa nije izgubio odlaskom Perišića, kad Perišić nije ni igrao za Hajduk, vrlo malo. Čak mislim da je dobio odlaskom Ivana Perišića iz Hajduka, jer se riješio jednog problematičnog igrača u svlačionici."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

'Hajduk neće dobiti mir i neko ekstra pojačanje s Rebićem'

Dolazi možda još jedan "problematični" nogometaš u Hajduk - Ante Rebić.

"Kad pričamo o njemu, imamo problem što Rebić godinama živi u jednoj takvoj sredini gdje je stalno nered, pa se i on gleda kroz prizmu igrača kod kojeg se gleda na koji način on funkcionira, pogotovo kako će funkcionirati u Splitu. Ne znam, stalno ne znam. Ako ćemo po kvalitetama i imenu, po ugledu, Rebić bi, ako dođe, trebao biti pojačanje, ali on to najprije treba sam pokazati. Hajduk neće dobiti mir i neko ekstra pojačanje, pogotovo u startu što se Rebića tiče. Dapače, bit će tu puno upitnika. Samo će teren pokazati sve, on je jedino mjerilo", zaključio je Igor Pamić.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit trener u studiju Net.hr: 'Stalno su neki kivni na suce. Pogledajmo prvo u svoje dvorište'