Hajduk dovodi Antu Rebića? Osvanula vijest koja je jutros prodrmala Dalmaciju

Ante Rebić (30) blizu je dolaska u Hajduk. Kako piše Dalmatinski portal, traju intenzivni razgovori o dolasku na Poljud bivše zvijezde Vatrenih, osvajača srebra iz Rusije 2018., te u ovom trenutku sve ide u dobrom smjeru, tvrdi novinar spomenutog portala. Rebić nije planiran kao zamjena za Perišića, već su počeli pregovarati s njim i prije no što su raskinuli ugovor s potonjim.

Naime, Bijeli traže pojačanje na krilu, a Rebić je slobodan igrač nakon što je nedavno raskinuo ugovor s Bešiktašem, gdje je igrao godinu dana. Tvrde da je želja za dolaskom obostrana, što će značajno olakšati pregovore.

Za spomenuti kako se Ante Rebić afirmirao u RNK Split, odakle je napravio transfer u talijansku Fiorentinu. Odradio je posudbe u Leipzigu, Hellas Veroni te Eintracht Frankfurtu, koji ga je potom otkupio. Iduća stanica bila je Milan, da bi proteklih godinu dana proveo u Bešiktašu. Ukoliko bi Ante Rebić došao u Hajduk, bio bi još jedno jako bivše reprezentativno ime, uz Rakitića. Hajduku trebaju pojačanja, jer im je igra u prvim susretima ove sezone bila loša.

Gennaro Gattuso morat će u toj situaciji, ako do nje dođe, pronaći načina uglazbiti sve zvijezde da "sviraju" kao jedna uigrana cjelina, a to će posebno biti zanimljivo vidjeti kako će to napraviti na primjeru Rebića, koji nosi stigmu problematičnog nogometaša (izbacio ga Dalić iz reprezentacije Hrvatske, prestao ga zvati), a vidimo kako Gattuso riješava zvijezde. Za sad nije pronašao tu formulu. Rebić i Livaja bili su suigrači u mlađim nacionalnim selekcijama.

