Ardian Kozniku zabrinut je zbog situacije u Hajduku, klubu za koji je on nastupao u periodu od 1990. do 1994. Bio mu je to najplodniji period karijere. Za Bijele je igrao u 98 susreta i postigao 44 gola. Kaže ovaj hrvatsko-kosovski nogometni trener, osvajač epske bronce s Hrvatskom na SP-u u Francuskoj 1998., kako nikako nije dobro to što je Gennaro Gattuso toliko u prvom planu zbog svog karaktera i treniranja strogoće, a ne napredak igre Hajduka.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

"Prvo bih htio reći da ne znam točno što se događa u Hajduku jer nisam involviran u situaciju, niti išta osobno imam prema Gennaru Gattusu, ali prema onom što se da iščitati iz medija, kako to meni izgleda, nije dobro i neće biti dobro ako se ovakve situacije budu događal. Puno je više u fokusu Gattusu disciplina i pokazivanje svoje čvrste ruke, a manje na poboljšanje igre. Prvenstveno, nije dobro zbog Hajduka da je trener toliko u prvom planu zbog svog karaktera i (ne)discipline igrača. Previše njemu sve smeta i previše je tu rezova, da bi to na kraju ispalo dobro. Puno previše energije se troši na čišćenje i pročišćavanje nečeg, umjesto na stabilizaciju i standardizaciju momčadi i podizanju igre prve ekipe na veći nivo. Šteta što se Hajduku takvo što događa, previše je i meni sve to. Treba netko drugi doći koji će znati voditi momčad. Pa, jako su dobro na Poljudu znali kakav je Gattuso temperament i koga dovode na klupu prve momčadi", rekao je u uvodu za Net.hr Ardian Kozniku, javivši nam se jutros iz Kuvajta, gdje zarađuje kruh radeći kao trener.

"Gledajte, prljavi veš ne bi smio izaći iz svlačionice, drugačije se to mora odraditi. Bio sam nekad nogometaš, sad sam trener, znam što pričam. To nije dobro za nikog. Kažem, ne znam što se točno u svlačionici Hajduka događa, ali situacija kao ova s Ivanom Perišićem, bez obzira htio on otići iz Hajduka ili ne, takve turbulentne situacije remete atmosferu i ugrožavaju sve dotad napravljeno, kao i samu viziju i ambiciju samog kluba. Ivan Perišić ne zaslužuje da mu netko takvo nešto napravi. S Poljuda se širi jedna ružna slika, puno previše se priča i nateže opet ta priča o Gattusovoj strogoći. OK, ako je igrač stvarno nediscipliniran, onda ga odstraniš, kazniš, onda budeš strog, ali ovo mi je malo previše što radi Gattuso. Žao mi je što se svo ovo događa, svako malo nešto", govori Ardian Kozniku i nastavlja:

"Perišić je u Hajduk došao kako bi pomogao klubu, isto kao i Gattuso što je došao na Poljud pomoći. Čak bi rekao da je Perišić došao u Hajduk na svoju štetu, manje od onog što je mogao dobiti negdje drugdje, bez obzira što je tada bio ozljeđen, što ga je zadesila jedna takva ozljeda zbog koje se on još uvijek vraća. Perišić je stvarno išao na svoju štetu da pomogne Hajduku, ali i sebi na tom putu povratka. Novac mu nije u prvom planu, siguran sam u to. Perišić je klasa, veliki i slavni nogometaš, a Gattuso je bio isto jako dobar nogometaš, uvijek kao pit bull na terenu, uvijek je grizao. Ne znam, neke mi stvari nisu jasne, ali ono što mi je jasno je da Gattuso previše pokazuje svoju čvrstu ruku, previše provodi strogoću, a premalo ima napretka u igri Hajduka. Samo pogledajte gdje je Hajduk po igri, je li bolji nego što je bio prije Gattusovog slijetanja u Dalmaciju", tvrdi Ardian Kozniku.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Nastavio je objašnjavati...

"Kod Gattusa je svaki dan nešto, potjera ovog, ne stavi ovog u igru, pa situacija ona sa Sahitijem, stalno nešto. Čitava priča Hajduka se vrti oko Gattusa, hoće li on potjerati nekog, hoće li provitriti svlačionicu, previše, puno previše je tu priče o Gattusu, (ne)disciplini, a premalo o napretku igre. Meni se čini kako Gattuso više kvari atmosferu netko itko drugi u Hajduku, a Perišić nije došao u Hajduk kako bi netko na njemu gradio nekakav autoritet i pokazivao čvrstu ruku. Ova situacija bar nije ta i za takvo što, trebalo se drugačije."

Hoće li Gattuso s takvim mentalitetom izdržati u Splitu kao trener prve momčadi Hajduka?

"Ne znam što bi vam rekao. Sigurno da Perišić takvo što ne zaslužuje, bez obzira na sve. Isto tako, HNK Hajduk kao klub, institucija nogometa naširoko poznata, ne zaslužuje da se takve stvari događaju. Nisam protiv Gattusa, on je trener isto kao i ja i uvijek ću braniti struku kad treba i ako treba, ali ovdje nešto nije dobro, nešto u Gattusu nije dobro. Vjerujte mi, kad-tad će sve izaći na površinu, u bilo kojem klubu. Kad nešto u svlačionici i klubu nije dobro, to se jako dobro vidi na terenu. Neće biti dobro ako Gattuso bude ovako nastavio. Trener mora znati kad treba reagirati, kad ne treba raditi dramu, kad treba nešto potiho napraviti, a ne uz prasak. Disciplina je jako bitna, ali ne stvara se na ovako agresivan i netaktičan način. Bez obzira, što svaki trener mora uvesti i stvoriti disciplinu u momčadi, ali disciplinu na neki normalan način. Ovog ljeta u Gattusovom poslu s igračima i slaganjem momčadi premalo je toga normalno. Mora se paziti kako se vodi momčad. Samo Gattuso, samo (ne)disciplina, Ako stvarno nešto do kraja nije dobro u Hajduku, ako ovako ostane i dalje situacija na Poljudu, ne vjerujem da će HNK Hajduk ostvarivati reezultate, da ne govorim o nekom osvajanju titule prvaka Hrvatske. Ponekad se razgovorom puno toga može riješiti i popraviti, ne uvijek čvrstom čizmom i rukom. Za sve postoji način, ne ovakav kao što to Gattuso radi. Ne sjećam se da je ikad bio u Hajduku neki trener s kojim je svako malo bilo nešto ovako turbulentno."

