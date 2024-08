Hajduk u drugom kolu HNL-a gostuje kod Lokomotive u Zagrebu, a uoči tog dvoboja glavna je priča ta što je trener Gennaro Gattuso izbacio Ivana Perišića iz momčad.

Hrvatski reprezentativac ne konkurira zbog disciplinskih razloga. Nije poznato do kada će Perišić biti izvan sastava, no zanimljivo je da do 29. kolovoza može iskoristiti klauzulu i napustiti Poljud.

Sam Ivan oglasio se iz ponoći na društvenim mrežama.

"Danas je važna utakmica i ne pada mi napamet remetit momcima i klubu mir tako da skrećem pažnju na sebe. Sritno ciloj ekipi, a o onome što se dogodilo možemo nakon toga"; napisao je Perišić.

Hajduk je jutros na društvenim mrežama objavio najavu utakmice, a mnogi su se u komentarima osvrnuli na sukob Perišića i Gattusa.

"Podrška Gattusu… Napokon nam je trener gazda. Perišić je profić i on će svoju kaznu tako i odraditi, a što je točno bilo neka ostane u klubu, dosta je toga da cure stvari van. Idemo po pobjedu danas i u četvrtak, sretno Hajduče."

"Podrška Gattusu. Po ovom se vidi da trener ima maksimalne ovlasti u koje mu se ne dira ni sportski direktor ni predsjednik, a ne da da mu se u posao i odluke miješaju navijači. I treba biti capo di tutti capi."

"Prije ću izgubti utakmicu nego dostojanstvo… S tim je sve rekao… A Ivanu je bolje da počne nešto igrati … Do sada niti jedan centaršut i niti jedan dribling, mali Brajković avion za njega."

"Izgubit ćemo danas, niti imamo trenera, niti imamo uigrane igrače, ostaviti Perišića doma u Splitu? Pa nije Perišić bilo tko, kolika je bila euforija oko njegovog dolaska, ali nažalost vidio je i on što se u Hajduku zbiva, pa će uskoro otići. Pod Lekom i Karaoglanom je bila bolja igra, a za Dambruskasa da ne govorim. Ovaj Gattuso se više bavi nebitnim stvarima, kako bi skrenio pozornost loše igre. Sve u svemu bit će još jedna sezona bez Europe, bez naslova u HNL i Kupu, jer Rijeka i Dinamo su očigledno za dvije klase boljih od nas. HŽV."