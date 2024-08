Hajduk u nedjelju od 18.30 sati u drugom kolu HNL-a gostuje kod Lokomotive.

Bijeli su u novo prvenstvo ušli s 2:1 pobjedom protiv Slaven Belupa na Poljudu, dok su Lokosi izgubili na Rujevici protiv Rijeke 4-0.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na gostovanju u Zagrebu Hajduk će biti oslabljen neigranjem Ivana Perišića, na kojeg Gennaro Gattuso ne računa.

Kako javlja 24sata.hr hrvatski reprezentativac ne konkurira zbog disciplinskih razloga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije poznato do kada će Perišić biti izvan sastava, no zanimljivo je da do 29. kolovoza može iskoristiti klauzulu i napustiti Poljud.

Nije to prvi slučaj nediscipline u Hajduku, na dvoboj drugog pretkola Konferencijske lige protiv Torshavna nije putovao Emir Sahiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa