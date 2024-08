Edo Pezzi o slučaju Perišić: 'Tko zna što je istina? A Gattuso očito misli da je došao u Bangladeš'

Zvali su ga i čekali godinama. Na splitskim ulicama se pričalo o "opranoj posteljini", kružili su mitovi, tražili su se tragovi - vraća li se kako bi poveo Hajduk prema naslovu prvaka.

I onda se na zimu želja ostvarila. Klub je objavio emotivni video povratka u "luke iz mog sna" nakon čega je Ivan Perišić euforično dočekan na Poljudu. Oporavak od ozljede brzo je stigao pa je uspio i zaigrati za Hajduk, no klub ipak nije došao do titule. Perišić je s reprezentacijom potom otišao na Euro u Njemačkoj, no nakon povratka u Split nešto očito nije išlo prema planu pa je prije nekoliko dana trener Gattuso izbacio Perišića iz ekipe te otkrio kako mu je rekao da želi otići. Razočarani navijači okomili su se na igrača, pa je sportski direktor Hajduka poslijepodne potvrdio da veliko zimsko pojačanje - odlazi već ovog ljeta.

Gost Direkta je legendarni sportski novinar Edo Pezzi s kojim smo pričali o aktualnim događanjima

Godinama su navijači Hajduka čekali Perišića, a sada odlazi na ovakav način. Kako se vi kao hajdukovac osjećate?

Pazite, ja sam gotovo nesretan i tužan jer ovako se ne vodi pravi veliki klub kakav je Hajduk. Toliko je poluistina i priča po Splitu da je vrlo teško biti određen. A ja volim biti određen, da imam svoj stav. Evo vidite sada, kaže moj dragi Nikola Kalinić da su znali da će na ljeto otići, a on je prije 30 dana podružio ugovor. Prema tome, ima tu nekih stvari, po meni, ono što je osnovno mislim da se nisu svi akteri ovog nemilog događaja uopće snašli. Pogotovo rukovodstvo kluba koje uopće nema iskustvo, pa je lutalo sa nekakvih frazama, a drugo što me nekako najviše ljuti što je Perišić rekao da će se javiti a nije rekao niti jednu riječ poslije svega toga što se dogodilo. I eto, odjednom danas da odlazi - što je bilo za očekivati jer evidentno je da on i Gattuso ne mogu zajedno.

Što je dovelo zapravo do ovoga razlaza? Je li plan oduvijek bio da Perišić ostane samo do kraja ljeta, je li ga razočarala snaga Hajduka ili je, kao što se rekli, puklo negdje s novim trenerom?

Ima svega pomalo.Mislim da je on došao s poštenim namjerama. Meni je njegov otac s kojim sam ja dobar prijatelj, gotovo svaki dan smo na kavi mi je rekao: "On će ti ostat što god može dulje, on je toliko želio doći u Hajduk".

Mislim da je to nešto Gattuso pogriješio. Ja se sjećam kad je Zebec došao u Hajduk, jedan oštar trener. Prvu noć u karanteni su se nešto špricali vodom, a to je bio jedan špurijus mladih igrača Mužinića, Šurjaka. On je obojicu najurio. Međutim nakon par dana je shvatio da je došao u sredinu koja je posebna. Kad dođeš u jednu ovakvu sredinu, a Gattuso očito misli da je došao u Bangladeš ili ne znam gdje. Ja sam strahovito bio razočaran nakon prvog incidenta kad je napao najstarijeg novinara koji mu ništa loše nije rekao nego samo konstatirao činjenicu pa se kasnije ispričao. Očito je njemu fitilj kratak i ja ne znam koliko će on izdržati u Hajduku. Ovdje kao da je trebalo da dođe do razlaza, a tako nije trebalo biti jer u pravoj obitelji, pravom klubu se sjedne, razgovara iza zatvorenih vrata i donese najbolje rješenje. Koliko je to dobro rješenje da Perišić ode pokazat će vrijeme i njemu i klubu, ali u svakom slučaju jedan nemili događaj.

Iz kluba danas kažu da su Perišić i obitelj nezasluženo doživjeli brojne neugodnosti jer komentari su posljednjih dana bili zaista ružni. Mora li taj razlaz biti baš tako neugodan?

Apsolutno točno. Rekao sam vam već da sam s ocem dobar prijatelj. On je igrao košarku i jedan divan čovjek i svi oko njega su zapravo tužni. Mene je zvalo danas toliko puno ljudi, ali ja ne znam više od drugih. Recimo, doznao sam jednu informaciju iz bliskih Perišićevih krugova da ga uopće Gattuso nije zvao u kancelariju. Tko zna što je tu istina? Gledajte, ono što se meni ne sviđa, to je jedna vrsta dodvoravanja koja se često zna nama u Splitu i Dalmaciji dogoditi. Kad su trebali potjerati Leku, a to je bila isto organizirana akcija, onda se skandiralo protiv Leke, protiv svoga trenera, svoga igrača koji je osvojio zadnju titulu s Hajdukom, što je nedopustivo da se to nikada nije dogodilo u Splitu.

Sada dođe jedan Gattuso koji nigdje ništa nije osvojio u životu, bio je samo onako kao Mužinić, malo ratoborniji igrač i 30 tisuća ljudi mu skandira prvi dan i sada vidim da se veliki broj ljudi opredijelio za njega protiv Perišića. To isto nije u redu. Tako da jednostavno je sve skupa ovo jedna zavrzlama koja ne vodi dobro Hajduku koji bi morao biti čvršći u organizaciji i istupanju vani, a mislim da je i Perišić, bez obzira na to kako će završiti njegova karijera i dalje nakon svega što je proživio od te pompe, sjećate kako je ušao u teren, što je bilo da doživi jedan ovakav oproštaj, a on to nije zaslužio. On je uz Luku Modrića naš najbolji reprezentativac, uvijek primjeran, uvijek agilan, uvijek radin, nikad nije zakazao što se tiče na tom planu, korektan.

I što sada dalje - Hajduk ima iznimno važnu utakmicu ispred sebe, cijela sezona dovedena je u pitanje već u kolovozu, igra znamo nije bajna - koliko odgovornosti u svemu ima novi trener? Kako se po vama snašao na Poljudu?

Ja sam cijelu prošlu godinu kad bi gostovao u medijima govorio jedno te isto. Da su kupovani igrači koji su daleko ispod nivoa Hajduka i prognozirao sam što će se prošle godine dogoditi. A sad su to isti igrači. Pazite, Rakitić, jedan divan momak i treba mu malo vremena da se snađe, ali jedna lasta ne čini proljeće. Sve ostalo je zapravo isto. Vi ste vidjeli, tu nema nikakve igre, tu igrači jednostavno lutaju. Sve je slučaj. Ako što napravio Livaja, ako ne - ajme majko.

Volio bih da se sve to skupa na jedan način s boljim rezultatima smiri, ali s ovakvim igračima to je teško očekivati. Nisam veliki optimist. Realist sam uvijek bio jer su me tako naučili i pravi treneri i život. Jer zna se skakati i govoriti da ćemo biti prvaci sada. Ma nije bitno hoće li se osvojiti titula nego što će biti poslije titule.

Za kraj, u Rijeci je otkaz dobio trener Željko Sopić, poprilično iznenađenje za javnost. Je li i za vas?

To je potres i to je jedan potres koji ja ne mogu razumjeti. Ja pratim to sa strane, kao i svi drugi, mogu jedino ocjenjivati igru i ono što je Sopić napravio. I umjesto da dignu spomenik, oni su ga na najurili. Ja ne razumijem što se to dogodilo. Jednostavno ne znam, ali čovjek je sad imao četiri, pet utakmica i nije izgubio, a izgubio je zato osam, devet igrača. I on mora iznova krpati momčad.. Znate što znači svaku godinu raditi novu momčad? To je Sizifov posao, to je nešto najgore. On je prošle godine napravio čudo s Rijekom kad su svi mislili da će biti u sredini tablice, on je bio drugi. Prema tome, mislim da to nije zaslužio i da to ne ide na čast ljudima koji vode Rijeku.