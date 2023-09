U naletu iznimno loših vijesti oko Ivana Perišića, kojemu je stradao prednji križni ligament koljena na treningu Tottenhama zbog čega je, vjerojatno, izgubljen do kraja sezone, a Euro mu je upitan, Zoran Vulić, splitski nogometni bard, igračka legenda Hajduka i čovjek koji je Perišića kao kadeta poveo na pripreme s prvom momčadi Bijelih, popravio nam je dan, ali i dao malo na razmišljanje, na dodatnu brigu. Zoran, naime, vjeruje u Ivanov karakter, profesionalizam koji ima u sebi i fizikalije, vjeruje u Ivanovu želju i ljubav prema nogometu i Hrvatskoj, ali i strahuje je li to to od elitnog reprezentativca što se tiče vrhunskog nogometa, odnosno reprezentacije?

Vulić 2006. uveo Perišića u prvu momčad Hajduka

Zoran Vulić još tamo 2006., za vrijeme svog četvrtog trenerskog mandata na klupi Hajduka od njih ukupno 5, uveo je Periju u prvu momčad Bijelih, iako je Ivan tada imao tek 17 godina. Kad je odjeknula poput bombe u hrvatskim medijima vijest o Perišićevoj ozljedi, odmah smo okrenuli Vulićev broj. Prvotno se nije javio, ali kasnije je odgovorio na njega...

"Bilo je to davno kad sam ga uveo u prvu momčad u svakom slučaju. Ja sam s Ivanom radio već kad je on, ispričao sam vam već to, ne znam koliko je imao - 12 ili 14 godina. Bio sam mu u to vrijeme kao otac, mogu to slobodno reći. Poveo sam ga i na pripreme prve momčadi Hajduka. To je jedan od rijetkih primjera gdje kadeta povedete na pripreme prve momčadi. Većinom to radite s juniorima. No, kao trener Hajduka, u tom trenutku, ja sam poveo njega i Strinića. Oboje su došli u reprezentaciju i okitili se medaljom, na SP-u 2018. u Rusiji, srebrom zajedno u momčadi, a Ivan još i broncom u Katru, te srebrom na Final Fouru Lige nacija", govori nam Zoran Vulić koji dobro poznaje Perišića, ne samo kao nogometaša nego i kao čovjeka. Itekako je upoznat s Perišićevim karakterom i upornošću. Inače, Vulić je iz aktualne reprezentacije Hrvatske individualno radio s njih četiri.

"Ivan je već kao dite pokazivao naznake vođe, pokazivao je kvalitetu i talent. Nije mu bio lagan put, ali eto, sve je, hvala Bogu, sjelo i došlo na svoje mjesto, osim ove ozljede koja, poznavajući Ivana, ako baš sve nije u koljenu otišlo, mislim da to neće biti kraj njegove karijere, bez obzira što ima godine koje ima, bez obzira što nosi na leđima 34. Međutim, situacija je zafrknuta po tom pitanju godina i to je jedini problem u ovom svemu, to me jedino brine... Ali, kad vi njega ovako gledate, kad se skine i kako on izgleda i nastupa, kao da ima 20 godina. To je momak koji pokazuje kako treba izgledati", rekao nam je Vulić, a kome smo mi, potom, kazali:

'Perišić je primjer profesionalca'

Perišić jede travu na terenu...

"Ma ne samo to, nego pokazuje kako treba izgledati jedan nogometaš. Kad se skine vi na njegovom tijelu vidite svaki mišić. On je jedan od rijetkih pravih primjera kako treba izgledati jedan profesionalac, nogometaš. Zato, vjerujem u pozitivan rasplet oko Ivana jer znam kakav je, kako je posvećen i koliko predano radi na sebi. To se, na kraju krajeva i vidi".

Perišić, Vlašić, Petković i Pašalić (nešto malo) prošli su kroz Vulićeve trenerske ruke, a uz njih trenirao je individualno i Rebića. Znači, surađivao je s petoricom igrača koja su postala bitne figure nacionalne momčadi.

"Gledajte, morate znati jednu stvar. Iako je ovo grozna vijest o Perišiću, mi u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uvijek imamo rješenja, iako je situacija na lijevoj strani reprezentacije malo nezgodna jer su i Perišić i Ivanušec out u ovom trrenutku. No, bez obzira na ime i prezime uvijek ispliva neki mladi igrač koji pokaže svoju kvalitetu. Jer, velike momčadi i dobre partije uvijek iznjedre nove dobre pojedince koji onda pokažu svoju kvalitetu. Evo, vidjeli smo da i nakon Lovrena i Ćorluke ima mladih i kvalitetnih stopera, a mislili smo kako nakon njih nikad nećemo imati takve. Tako mislimo i za lijevog beka, za lijevo krilo itd... Hrvatska je zemlja, narod s puno nogometnog talenta i kvalitete za loptačke sportove. Ne bi trebalo biti s zamjenama, novim igračima problema, samo je problem, veliki problem, što smo ostali bez jedne od ikona hrvatske nogometne reprezentacije zadnjih 10-15 godina", objašnjava Zoran Vulić i nastavlja:

Sasvim poseban nogometaš

"Ivan Perišić je jedan sasvim poseban nogometaš i čovjek. On je momak koji sa svojim profesionalnim odnosom prema nogometu je bio i ostat će uzor mladim igračima, kako se ponašati i raditi u nogometnom svijetu kako bi došao do svojih vrhunaca."

Vulić nam spušta loptu s noge kad govorimo kako je Ivanova prirodna zamjena na lijevom krilu ozlijeđeni Ivanušec, dok poziciju lijevog beka drže Sosa i Barišić, te da će sad možda biti potrebne i neke formacijske rošade - "Otom-potom. Kad dođe listopad i novi kvalifikacijski ciklus protIv Turske i Walesa sad u listopadu prvo trebamo vidjeti koje je zdrav, a tko nije, koga imamo, a koga nemamo, odnosno kakva je u tom trenutku situacija i mogućnosti. Ovako nagađati kako će Dalić složiti momčad bez njega, tko je njegova najbolja zamjena i što bi sad trebalo igrati formacijski, to nema smisla. Sukus svega je da smo izgubili jednog od najboljih igrača zadnjih 15 godina u Hrvatskoj i kao takvog teško ga je nadomjestiti. Iako je nogomet momčadski sport, kolektivna igra više pojedinaca, vrlo često individualci pobjeđuju u njemu, čine razliku na terenu i donose ono nešto više, pobjednički, što donosi Ivan Perišić", zaključio je Zoran Vulić.

