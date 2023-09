Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić izrazili su maksimalnu podršku reprezentativcu Ivanu Perišiću nakon vijesti o ozljedi koljena.

"Ivan je jedan od najboljih igrača naše reprezentacije već desetak godina te jedan od lidera i ključnih igrača reprezentacije tijekom mog mandata, pa me ova vijest jako pogodila i rastužila. Sigurno da će nam njegov izostanak biti veliki hendikep u nastavku kvalifikacija, vidjeli smo i u ove dvije utakmice u rujnu u koliko je dobroj formi i koliko je važan za nas. No, duboko vjerujem da će Ivan biti s nama na Euru idućeg ljeta, kojeg moramo izboriti i zbog njega. Čuo sam se s njim i osjetio njegov optimizam i čvrstu volju da do Eura bude spreman, a poznavajući njegovu predanost i fizičke kapacitete, uvjeren sam da će odraditi vrhunski oporavak te do lipnja doći do željene forme. Ne mogu i ne želim zamisliti našu reprezentaciju bez Ivana, svi smo uz njega i jako se radujemo vidjeti ga opet u reprezentativnom okruženju. Želim mu uspješnu operaciju, potom kvalitetan oporavak i povratak na travnjak kako bi činio ono što najbolje zna - predvodio Hrvatsku do velikih pobjeda", izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Riječi podrške dokapetanu hrvatske reprezentacije uputio je i predsjednik Saveza Marijan Kustić:

"Sve nas je ražalostila ova vijest o Ivanovoj ozljedi koljena, prvenstveno zbog njega jer smo svi vidjeli protiv Latvije i Armenije u koliko je dobroj formi i s koliko žara, želje i motiva još uvijek nastupa za hrvatsku reprezentaciju. No, ohrabruje me njegov pozitivan i odlučan stav, a znamo svi koliko pažljivo i predano radi na svojoj fizičkoj pripremljenosti te nema sumnje da će maksimalno kvalitetno odraditi oporavak. Stoga duboko vjerujem da će potpuno zdrav i u pravoj formi dočekati Euro te da će u Njemačkoj biti jedan od igračkih i karakternih lidera naše ekipe, kao što je proteklih desetak godina. Ivan može računati na maksimalnu podršku Saveza tijekom svog oporavka, znam da je cijela reprezentacija uz njega i da jedva čekamo da opet bude s nama. Od sveg srca želim mu uspješnu operaciju te jednako uspješan oporavak."

