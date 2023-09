Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (34) teško se ozlijedio na treningu Tottenhama i morat će se podvrgnuti operaciji, objavio je londonski klub.

"Ivan Perišić je pretrpio ozljedu prednjeg križnog ligamenta (ACL) desnog koljena. Ozljedu je zadobio na beskontaktnom treningu te će biti podvrgnut operaciji. Ivan će nakon toga započeti rehabilitaciju s našim medicinskim osobljem i očekuje se da će odsustvovati do kraja sezone. Želimo ti puno sreće u oporavku, Ivane", objavili su iz Tottenhama na društvenim mrežama.

Perišić je ove sezone u dresu Tottenhama upisao šest nastupa, uglavnom ulazeći s klupe. Na terenu je u klupskjom dresu proveo 169 minute i upisao dvije asistencije.

Njegova ozljeda veliki je udarac za hrvartsku reprezentaciju, gdje je jedan od najboljih igrača, a sada će sigurno propustiti reprezentativne akcije u listopadu i studenom.

Očekuje se da će oporavak od operacije trajati pet do šest mjeseci.

"Ivan je jedan od najboljih igrača naše reprezentacije već desetak godina te jedan od lidera i ključnih igrača reprezentacije tijekom mog mandata, pa me ova vijest jako pogodila i rastužila. Sigurno da će nam njegov izostanak biti veliki hendikep u nastavku kvalifikacija, vidjeli smo i u ove dvije utakmice u rujnu u koliko je dobroj formi i koliko je važan za nas. No, duboko vjerujem da će Ivan biti s nama na Euru idućeg ljeta, kojeg moramo izboriti i zbog njega. Čuo sam se s njim i osjetio njegov optimizam i čvrstu volju da do Eura bude spreman, a poznavajući njegovu predanost i fizičke kapacitete, uvjeren sam da će odraditi vrhunski oporavak te do lipnja doći do željene forme. Ne mogu i ne želim zamisliti našu reprezentaciju bez Ivana, svi smo uz njega i jako se radujemo vidjeti ga opet u reprezentativnom okruženju. Želim mu uspješnu operaciju, potom kvalitetan oporavak i povratak na travnjak kako bi činio ono što najbolje zna - predvodio Hrvatsku do velikih pobjeda", izjavio je za službenu stranicu HNS-a izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, a predsjednik Saveza Marijan Kustić je poručio sljedeće:

"Sve nas je ražalostila ova vijest o Ivanovoj ozljedi koljena, prvenstveno zbog njega jer smo svi vidjeli protiv Latvije i Armenije u koliko je dobroj formi i s koliko žara, želje i motiva još uvijek nastupa za hrvatsku reprezentaciju. No, ohrabruje me njegov pozitivan i odlučan stav, a znamo svi koliko pažljivo i predano radi na svojoj fizičkoj pripremljenosti te nema sumnje da će maksimalno kvalitetno odraditi oporavak. Stoga duboko vjerujem da će potpuno zdrav i u pravoj formi dočekati Euro te da će u Njemačkoj biti jedan od igračkih i karakternih lidera naše ekipe, kao što je proteklih desetak godina. Ivan može računati na maksimalnu podršku Saveza tijekom svog oporavka, znam da je cijela reprezentacija uz njega i da jedva čekamo da opet bude s nama. Od sveg srca želim mu uspješnu operaciju te jednako uspješan oporavak."

