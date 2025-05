Bivši šef NATO-a dramatično upozorio nakon sastanka s Plenkovićem: 'Hitno stanje'

Premijer Andrej Plenković u utorak boravi u danskoj prijestolnici gdje će na Kopenhaškom samitu demokracije govoriti na panelu o Ukrajini i jačanju europske obrane te se sastati s premijerkom te zemlje Mette Frederiksen.

Riječ je o godišnjem skupu koji okuplja svjetske lidere, stručnjake i predstavnike civilnog društva kako bi raspravljali o stanju demokracije u svijetu. Konferenciju organizira Zaklada saveza demokracija koju je osnovao bivši glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

Na skup stiže više od 600 sudionika iz 70 zemalja, a hrvatski premijer govorit će na panelu naslovljenom "Europska obrana Ukrajine – što je na kocki?". U dansku prijestolnicu stigli su i visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, šef ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak, bivša tajvanska predsjednica Tsai Ing-Wen te bivši britanski premijer i šef diplomacije David Cameron. Plenković se nakon skupa sastaje s danskom socijaldemokratskom premijerkom Mette Frederiksen.

Bivši šef NATO-a: 'Hitno stanje'

Predsjednik hrvatske vlade u Kopenhagen je stigao u ponedjeljak poslijepodne, pa se sastao s Rasmussenom, bivšim danskim premijerom od 2001. do 2009. te glavnim tajnikom Alijanse od 2009. do 2014. godine.

Danski političar isti je dan objavio izvješće u kojem je pozvao europske NATO članice da do 2028. povećaju izdvajanja za obranu na četiri posto BDP-a kako bi razvile otpornost protiv militarizirane Rusije te osigurale samodostatnost svoje obrane. "Sloboda nije besplatna. Ona košta – a ako ne platimo novčano ono što je potrebno da bi danas odvratili Vladimira Putina, platit ćemo ljudskim životima kasnije", rekao je Rasmussen.

"Rusija je prošle godine potrošila na obranu više nego cijela Europa. To ne samo da je sramota – to je hitno stanje", nastavio je Danac. "Povijest nam pokazuje da oklijevanje i polumjere ne vode do mira – to vodi do rata i sukoba. Europa mora masovno izdvajati na obranu i moramo jasno dati do znanja Putinu da ćemo učiniti što je potrebno da branimo demokraciju", zaključio je.

