Sprema se kaos: Kosovari ipak mogu na utakmicu stoljeća, Srbi bijesne...

Srbija i Albanija ponovno će se susresti, prvi put od napetih kvalifikacija za Euro 2016., kad su Albanci izborili plasman, a incidenti u Beogradu ostali duboko urezani u pamćenje. Taj susret još uvijek izaziva snažne emocije – a sada se u Tirani očekuje revanš s dodatnim nabojem.

Pojavila se informacija da stanovnicima Kosova neće biti dopušten ulazak na stadion, što je izazvalo oštre reakcije u Prištini. Neki su to nazvali "izdajom", no predsjednik FS Albanije Armand Duka demantirao je sve: "To je laž. Kosovari mogu aplicirati za ulaznice."

Zbog velikog interesa, ulaznice će se dijeliti putem lutrije. Utakmica će se igrati uz 20 % smanjen kapacitet zbog UEFA-ine kazne, ali atmosfera će, očekivano, biti vatrena.

Ovaj susret mogao bi biti ključan u borbi za drugo mjesto u skupini. Srbija bi pobjedom napravila ogroman korak prema baražu, dok Albanija već ima tri boda protiv Andore i poraz od Engleske. U grupi su još i Latvija.

