Iz reprezentacije Hrvatske individualno je radio s njih četiri, točnije pet ali nabrojat ćemo ih sad na početku samo četiri. Dakle, Perišić, Vlašić, Petković i Pašalić (nešto malo) prošli su kroz "njegove ruke" u tom trenerskom segmentu. Zoran Vulić još tamo 2005. uveo je Periju u prvu momčad Hajduka, iako je Ivan imao tek 17 godina...

'S Rebićem sam radio u Splitu'

"S malim Pašalićem sam napravio sve ga nekoliko treninga jer se bio razbolio. No, imam i petog igrača s kojim sam radio a to je Rebić. S njim sam radio u Splitu. Moram vam kazati, neću reći sa sigurnošću jer sa sigurnošću možemo samo reći da ćemo umrijeti, nekako najprirodnija pozicija da umjesto Perišića upadne Rebić, da zamijeni našeg, uz Luku Modrića, najboljeg nogometaša", govori nam Zoran Vulić.

Zoran Vulić promatra zbivanja na travnjaku

Znači vi bi se odlučili za Rebića?

"Bi, on je već dugo s reprezentacijom, poznaje suigrače, prije će se uklopiti nego recimo Oršić, iza kojeg je fantastična sezona u Dinamu. No, zbog tog iskustva ipak bio dao prednost Rebiću. To i je njegova prirodna pozicija ali u ovom trenutku Perišić je u boljoj formi, kvalitetnoj bi rekao. Rebić nije tu gdje mu je možda i mjesto u zadnjoj utakmici. Nemamo pravo tu ikakvim pokusima, ovo je jedna od povjesnijih utakmica Hrvatske i ako prođemo, ako prođemo Španjolce što se ja iskreno nadam, onda si možemo otvoriti put za polufinale ili finale".

'Vi tu imate dvije opcije, eventualno treću'

Kao jedna od opcija spominje se, uz Mislava Oršića, i Josip Brekalo zbog svoje brzine i kvalitete, naravno...

"Gledajte, vi tu imate dvije opcije, eventualno treću. Tu su dvije prirodne pozicije i Rebiću i Oršiću, ova eventualna treća je Ivanušec. Nama trebaju igrači koji će nam donijeti pobjedu. Sad je najlakše pričat treba ovo, treba ono. Kad počne utakmica, onda se odlučuje, govori i priča tko je trebao a tko nije trebao. Najlakše je biti general nakon utakmice a najteže prije. Znači, Pustimo gospodinu Daliću da odluči koji je taj igrač. Kvalitete reprezentacija ima, u to nema sumnje. fali nam sad samo Perišić. No, na toj poziciji imamo kvalitetu. Utakmica protiv Španjolske toliko je važna i velika da ne trebamo sad gledati da li je Perišićev izostanak hendikep ili nije. Moramo ući u utakmicu sa zadovoljstvom, jer smo prošli grupu i zato što je ispunjen cilj ali ne smijemo se zadovoljiti s time, nego stremiti, željeti to četvrtfinale Eura. Ovo je jedna utakmica od 90 minuta ili 120, možda penali, moraju u njoj igrati najbolji, najkvalitetniji ako želimo da Hrvatska pobijedi. Možda će nam trebati u produžecima ili u penalima drugi igrači.

Znači, igrate na sigurno u ovoj situaciji?

"Nisam za neke eksperimente sad, trebaju igrati provjereni igrači, oni dokazani... Nema tu mjesta nekim davanjima šansi u ovakvoj utakmici".