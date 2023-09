Riječi koje niti jedan nogometaš ne želi čuti, ali koje je nažalost čuo Ivan Perišić – ozljeda prednjih križnih ligamenata. Loše vijesti stigle su iz Londona, s treninga Tottenhama koji je odmah dodao da je Perišić izgubljen do kraja sezone. I sada kreće utrka s vremenom. Jer klupski nogomet ove sezone više neće zaigrati, ali čim završi sezona, počinje europsko prvenstvo, a Hrvatska bez dokapetana Perišića nije ista momčad.

Ekspresno se javio izbornik Zlatko Dalić:

"Sigurno da će nam njegov izostanak biti veliki hendikep u nastavku kvalifikacija, vidjeli smo i u ove dvije utakmice u rujnu u koliko je dobroj formi i koliko je važan za nas. No, duboko vjerujem da će Ivan biti s nama na Euru idućeg ljeta, kojeg moramo izboriti i zbog njega. Ne mogu i ne želim zamisliti našu reprezentaciju bez Ivana"

O čemu se točno radi i koliko je ozbiljna ozljeda Perišića, provjerili smo s voditeljem medicinske službe Hrvatskog nogometnog saveza, Tomislavom Vlahovićem.

"Radi se o relativno učestaloj ozljedi kod sportaša, odnosno nogometaša, pa dovodi do zaključka da se često tretira pa su i rezultati relativno dobri", kaže Vlahović i dodaje:

"Prema iskustvu, oporavak je negdje između pet i osam mjeseci. Ovisno o tome kakva je ozljeda, koliko je star igrač, na koji način je liječena i kako je bio pripremljen prije te ozljede. Tako da mi vjerujemo da će to do Europskog prvenstva u lipnju sljedeće godine biti ok."

Lipanj je za devet mjeseci. Iako – samo se oporaviti od ozljede ili biti spreman za 90 vrhunskih minuta europskog prvenstva, nije ista stvar. Ali Perišić je maksimalno posvećen svom tijelu već godinama i zato su iz HNS-a uvjereni da će ga do EURA imati potpuno spremnog.

"On je apsolutni profesionalac. U fizičkom ali i u mentalnom smislu. Tako da mislim da će mu to biti vrlo, vrlo bitno u oporavku i uopće ne sumnjam da će on u tome uspjeti", kaže doktor Vlahović.

Vijesti su loše, ali Hrvatska je optimistična, barem što se Perišića na Europskom prvenstvu tiče. Nešto bolje vijesti stižu zato iz Nizozemske. Sinoćnja ozljeda Luke Ivanušeca nije ozbiljnija i, iako se strahovalo od puno goreg, doznajemo – na terene bi se Ivanušec mogao vratiti kroz tri tjedna.

