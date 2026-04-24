Poznati brko šokirao Real u zadnjoj sekundi: Kraljevi su jako daleko od Barcelone

Nogometaši Real Madrida su u petak u prvoj utakmici 33. kola španjolskog prvenstva odigrali 1-1 u gostima kod Betisa iz Seville čime su sve dalje od vodeće Barcelone.

Real je dobro započeo utakmicu i poveo pogotkom, Vinicius Juniora u 17. minuti. No, domaći su uspostavili ravnotežu i utakmica je bila prilično izjednačena.

Obje momčadi imale su prilike, ali Betis do gola za izjednačenje i boda dolazi tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući Hectoru Bellerinu. Gol OVDJE.

Foto: Cordon Press/Sipa USA/Profimedia

Real Madrid je drugi sa 74 boda, osam manje od Barcelone, a Betis je peti s 50.

Rezultati utakmica 33. kola:

⁠Betis - Real Madrid 1-1 (Héctor Bellerín ​90+4/Vinícius Júnior 17)

- Subota:

Alavés - Mallorca

Getafe - Barcelona

Valencia - Girona

Atlético ⁠Madrid - Athletic

- Nedjelja:

Rayo ⁠Vallecano - Real ‌Sociedad

Real Oviedo - Elche

Osasuna - Sevilla

Villarreal - Celta ​de ‌Vigo

- Ponedjeljak:

Espanyol - Levante

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson objavio popis za Švedsku: Stiže novo ime, a i vraćaju se neki stari znanci