FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BETIS 'UKRAO' BODOVE /

Poznati brko šokirao Real u zadnjoj sekundi: Kraljevi su jako daleko od Barcelone

Poznati brko šokirao Real u zadnjoj sekundi: Kraljevi su jako daleko od Barcelone
×
Foto: Manu Gomez/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia

Real Madrid je drugi sa 74 boda, osam manje od Barcelone, a Betis je peti s 50

24.4.2026.
23:51
Hina
Manu Gomez/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Real Madrida su u petak u prvoj utakmici 33. kola španjolskog prvenstva odigrali 1-1 u gostima kod Betisa iz Seville čime su sve dalje od vodeće Barcelone. 

Real je dobro započeo utakmicu i poveo pogotkom, Vinicius Juniora u 17. minuti. No, domaći su uspostavili ravnotežu i utakmica je bila prilično izjednačena.

Obje momčadi imale su prilike, ali Betis do gola za izjednačenje i boda dolazi tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući Hectoru Bellerinu. Gol OVDJE

Poznati brko šokirao Real u zadnjoj sekundi: Kraljevi su jako daleko od Barcelone
Foto: Cordon Press/Sipa USA/Profimedia

Real Madrid je drugi sa 74 boda, osam manje od Barcelone, a Betis je peti s 50.

Rezultati utakmica 33. kola:

⁠Betis - Real Madrid 1-1 (Héctor Bellerín ​90+4/Vinícius Júnior 17)

- Subota:

Alavés - Mallorca

Getafe - Barcelona

Valencia - Girona

Atlético ⁠Madrid - Athletic

- Nedjelja:

Rayo ⁠Vallecano - Real ‌Sociedad

Real Oviedo - Elche

Osasuna - Sevilla

Villarreal - Celta ​de ‌Vigo

- Ponedjeljak:

Espanyol - Levante

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
