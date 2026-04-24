Poznati brko šokirao Real u zadnjoj sekundi: Kraljevi su jako daleko od Barcelone
Real Madrid je drugi sa 74 boda, osam manje od Barcelone, a Betis je peti s 50
Nogometaši Real Madrida su u petak u prvoj utakmici 33. kola španjolskog prvenstva odigrali 1-1 u gostima kod Betisa iz Seville čime su sve dalje od vodeće Barcelone.
Real je dobro započeo utakmicu i poveo pogotkom, Vinicius Juniora u 17. minuti. No, domaći su uspostavili ravnotežu i utakmica je bila prilično izjednačena.
Obje momčadi imale su prilike, ali Betis do gola za izjednačenje i boda dolazi tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući Hectoru Bellerinu. Gol OVDJE.
Real Madrid je drugi sa 74 boda, osam manje od Barcelone, a Betis je peti s 50.
Rezultati utakmica 33. kola:
Betis - Real Madrid 1-1 (Héctor Bellerín 90+4/Vinícius Júnior 17)
- Subota:
Alavés - Mallorca
Getafe - Barcelona
Valencia - Girona
Atlético Madrid - Athletic
- Nedjelja:
Rayo Vallecano - Real Sociedad
Real Oviedo - Elche
Osasuna - Sevilla
Villarreal - Celta de Vigo
- Ponedjeljak:
Espanyol - Levante
