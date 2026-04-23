Panika u Španjolskoj zbog velike zvijezde: 'Mundijal počinje za 49 dana, zabrinuti smo'

Lamine Yamal (18) se ozlijedio i španjolski mediji u svojem pisanju strahuju da njihov ponajbolji igrač neće biti spreman za početak SP-a koji je na rasporedu za 49 dana. Yamal je donio Barceloni vrlo važnu pobjedu protiv Celte (1-0) golom iz penala, ali taj trijumf pao je u drugi plan zbog njegove ozljede. Mladi krilni igrač izborio je jedanaesterac u 39. minuti i sam ga realizirao, no odmah nakon toga pao je na travu i zatražio zamjenu...

Barcelona je do kraja utakmice uspjela zadržati vodstvo i sada, šest kola prije kraja prvenstva, ima devet bodova prednosti ispred Reala, jedinog pravog konkurenta za naslov. Ipak, glavna briga je stanje Yamala, koji je ove sezone briljirao s 24 gola i 18 asistencija u 45 nastupa.

Lamine Yamal tiene el isquio roto



A la espera de más pruebas...



Prema prvim informacijama, ozlijedio je zadnju ložu lijeve noge, odnosno mišiće stražnje strane natkoljenice, ozljedu koja može biti vrlo nezgodna za nogometaše. Oporavak ovisi o težini ozljede: blaža istegnuća traju od jednog do tri tjedna, djelomična puknuća od četiri do osam tjedana, dok potpuna puknuća mogu značiti pauzu od tri do šest mjeseci.

Španjolski mediji odmah su alarmirali javnost. As, poznati dnevni sportski list iz Madrida, situaciju je opisao kao ozbiljnu prijetnju, ističući da se sve događa samo 17 dana prije El Clásica i 49 dana prije početka Svjetskog prvenstva. Iako bi derbi s Realom mogao imati manji rezultatski značaj jer je Barcelona blizu naslova, puno veći problem predstavlja mogući izostanak Yamala za reprezentaciju.

"Totalna uzbuna oko ozljede Yamala. Napadač je ozlijedio lijevu tetivu odmah nakon izvođenja penala. Clásico 10. svibnja sada je ugrožen, a do Svjetskog prvenstva ostalo je samo 49 dana. Na Camp Nouu sad vlada najveća zabrinutost", stoji u tekstu As-a.

Yamal je ključan igrač Španjolske, za koju je u 25 nastupa postigao šest i namjestio 12 golova, a već je s 17 godina bio jedan od glavnih igrača u osvajanju Europskog prvenstva. Prema informacijama, mogao bi izbivati najmanje dva do tri tjedna, a sve su glasnije i prognoze da možda neće igrati do kraja sezone. Neki izvori čak tvrde da je riječ o težem obliku ozljede zadnje lože, no konačna dijagnoza još se čeka.

U svakom slučaju, ova situacija izazvala je veliku zabrinutost u Španjolskoj jer bi eventualni izostanak Yamala značajno smanjio šanse reprezentacije na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, na kojem mnogi Španjolsku vide kao najveći favorit za naslov prvaka svijeta.

