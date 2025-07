Poznato je tko su potencijalni protivnici hrvatskih klubova u trećem kolu kvalifikacija

Dan je kada se u Nyonu izvlače parovi trećeg pretkola UEFA-inih natjecanja. To znači da će Rijeka, Hajduk i Varaždin danas saznati protivnike u eventualnom trećem pretkolu, a uoči ždrijeba izvučene su podskupine.

Rijeka će sigurno igrati treće pretkolo, bilo u Ligi prvaka, bilo u Europskoj ligi. Ako prođe Ludogorec i plasira se u treće pretkolo Lige prvaka, tamo ih čekaju pobjednici dvomeča FC Noah (ARM) - Ferencvárosi TC (HUN), Pafos FC (CYP) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR), Shelbourne FC (IRL) - Qarabağ FK (AZE). Zvuče kao vrlo prolazni protivnici.

Ako Rijeka pak ispadne od Bugara, u trećem pretkolu Europske lige čekaju ih poraženi iz susreta KuPS (FIN) – Kairat (KAZ), Noah (ARM) – Ferencvaroš (HUN) i Shelbourne (IRL) – Qarabag (AZE).

Sa svima se može

Hajduk, ako prođe Azerbajdžansku Ziru, može u trećem pretkolu Konferencijske lige izvući pobjednike dvomeča Rakow-Žilina, Aris Limassol-Puškaš Akademija te poražene u dvomečima Levski Sofia-Braga, Celje-AEK Larnaca, Escaldes-FC Dinamo City.

Varaždin u slučaju pobjede nad Santa Clarom u trećem pretkolu očekuje pobjednik iz nekog od sljedećih parova: Ballkani-Floriana, Vaduz-Dungannon, Larne-FC Priština Polissya-Santa Coloma, HB Torshavn-Brondby.

Ždrijeb Lige prvaka je u 12 sati, a Konferencijske lige u 14 sati.

