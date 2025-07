Rijekina prva europska prepreka lovi nešto što nikada nije viđeno u svijetu nogometa

Rijeka u utorak počinje svoj europski put. U drugom pretkolu Lige prvaka čeka ih nezgodni bugarski prvak Ludogorec. Rijeka je blagi favorit u prvoj utakmici koja se igra na Rujevici, a Bugari su blagi favoriti za prolazak u dvomeču.

Ono što Ludogorec čini posebnim je što su prošle sezone po 14. puta u nizu postali prvaci Bugarske. Ove sezone love svoju 15. titulu državnog prvaka u nizu čime bi oborili svjetski rekord za najviše osvojenih titula u nizu. Prošle sezone su izjednačili rekord latvijskog Skonta koji je osvajao titule od 1991. do 2014. te gibraltarskih Lincoln Red Impsa koji su titulu prvaka osvajali od 2003. do 2016.

🇧🇬 Ludogorets are going for a 15th (Yes, FIFTEENTH!) straight league title in Bulgaria, which would be a WORLD RECORD of consecutive league titles!



Last night, they beat Septemvri Sofia 5-0 in their first league game of the 2025/26 season. I think they might mean business again! pic.twitter.com/aBiJ4IBSOF