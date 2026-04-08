Svakoga dana vidi se napredak! Pogledajte posljednje fotografije nove Kranjče

Zagreb će uskoro dobiti novi, moderni, nogometni stadion. Stadion u Kranjčevićevoj ulici napreduje velikom brzinom. Gotovo svakog mjeseca objavljujemo na našem portalu nove fotografije, a slobodno bismo to mogli raditi svaki dan jer se napredak vidi iz dana u dan.

Fotograf Pixsella Marko Prpić, osmog je travnja fotografirao stadion iz obližnjeg hotela Westin. Tri tribine već imaju više od obrisa, a sada je niknuo i krov na istočnoj tribini. U fotogaleriji pogledajte kako to izgleda.

Podsjetimo, planirano je da stadion bude gotov do kraja ove godine, a onda će na njemu igrati Dinamo i Lokomotiva te će se početi s rušenjem Maksimira.