KROV JE TU

Svakoga dana vidi se napredak! Pogledajte posljednje fotografije nove Kranjče

Svakoga dana vidi se napredak! Pogledajte posljednje fotografije nove Kranjče
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zagreb će uskoro dobiti novi, moderni, nogometni stadion. Stadion u Kranjčevićevoj ulici napreduje velikom brzinom. Gotovo svakog mjeseca objavljujemo na našem portalu nove fotografije, a slobodno bismo to mogli raditi svaki dan jer se napredak vidi iz dana u dan.

Fotograf Pixsella Marko Prpić, osmog je travnja fotografirao stadion iz obližnjeg hotela Westin. Tri tribine već imaju više od obrisa, a sada je niknuo i krov na istočnoj tribini. U fotogaleriji pogledajte kako to izgleda.

Podsjetimo, planirano je da stadion bude gotov do kraja ove godine, a onda će na njemu igrati Dinamo i Lokomotiva te će se početi s rušenjem Maksimira.

8.4.2026.
12:27
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
ZagrebDinamoNk LokomotivaKranjčevićevaKranjčevićeva UlicaStadion U Kranjcevicevoj
