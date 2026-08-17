Perišićev menadžer odgovorio na pitanje o Ivanovom povratku u Inter: 'Čekamo novosti'

Frane Jurčević, menadžer Ivana Perišića, rekao je za TV Nerazzurra da nema nikakvih novosti oko Perišićevog povratka u Inter.

"Trenutačno se na tom planu ništa ne miče. Čekamo novosti", kratko je rekao Jurčević.

Perišić trenutačno igra za nizozemski PSV-a i već ga se dugo povezuje s povratkom u Inter, čiji je član bio od 2015. do 2022. godine i s Nerazzurrima osvojio naslov pobjednika Serie A, talijanski Kup i Superkup.

Talijanski mediji pišu da Perišić još od zimskog prijelaznog roka iščekuje poziv Intera. Sempreinter.com je nedavno objavio da u Interu razmatraju Perišićev transfer jer ga vide kao dobro i "povoljno" rješenje na lijevom beku.

Razlozi zašto je dolazak Perišića u Inter privlačan su jednostavni - potrebna mu je minimalna prilagodba, poznaje okolinu iznutra i izvana, a njegovi zahtjevi za transferom i plaćom bili bi suzdržani", objavili su.