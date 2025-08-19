Ovakvi se ne rađaju često: Ivan Perišić pokazao kako provodi slobodne dane

Ivan Perišić još je jednom pokazao dio onoga što je zaslužno da s 36 godina igra na najvišem mogućem nivou i to dvije godine nakon što je doživio jednu od najgorih ozljeda koje nogometaš može doživjeti.

Nakon što je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu u pobjedi PSV-a 2-0 kod Twentea u drugom kolu nizozemskog prvenstva, Perišić je pokazao kako provodi slobodne dane.

"Moji slobodni dani", napisao je ispod videa na kojem naporno vježba, a kojeg je objavio na storyju svog Instagrama uz emotikon stisnutog mišića.

Foto: Screenshot

Naporno vježbanje bez (p)opuštanja najzaslužnije je za impresivnu fizičku spremu koja mu onda dopušta da pokaže i svu silinu talenta kojim obiluje.

