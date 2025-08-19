EVO ZAŠTO JE NAJJAČI /

Ovakvi se ne rađaju često: Ivan Perišić pokazao kako provodi slobodne dane

Ovakvi se ne rađaju često: Ivan Perišić pokazao kako provodi slobodne dane
Foto: Profimedia

Hrvatski je reprezentativac ponovno oduševio videom

19.8.2025.
15:16
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ivan Perišić još je jednom pokazao dio onoga što je zaslužno da s 36 godina igra na najvišem mogućem nivou i to dvije godine nakon što je doživio jednu od najgorih ozljeda koje nogometaš može doživjeti. 

Nakon što je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu u pobjedi PSV-a 2-0 kod Twentea u drugom kolu nizozemskog prvenstva, Perišić je pokazao kako provodi slobodne dane. 

"Moji slobodni dani", napisao je ispod videa na kojem naporno vježba, a kojeg je objavio na storyju svog Instagrama uz emotikon stisnutog mišića. 

Ovakvi se ne rađaju često: Ivan Perišić pokazao kako provodi slobodne dane
Foto: Screenshot

Naporno vježbanje bez (p)opuštanja najzaslužnije je za impresivnu fizičku spremu koja mu onda dopušta da pokaže i svu silinu talenta kojim obiluje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju

Ivan PerišićPsv
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EVO ZAŠTO JE NAJJAČI /
Ovakvi se ne rađaju često: Ivan Perišić pokazao kako provodi slobodne dane