Dinamo je danas poslao poruku podrške Hajduku, a ovako je Hajduk reagirao nakon potresa

Danas je teško nevrijeme poharalo Split i okolicu. Grad je nakratko ostao bez struje, ulice su bile pod vodom, a najviše su stradali Poljud i Dioklecijanova palača. Fotografije oštećenog Poljuda obišle su naciju.

Dinamo je brzo reagirao i priopćenjem ponudio svoju pomoć. "GNK Dinamo žali zbog štete koja je uslijed strašnog i iznenadnog nevremena pogodila Split i sve Splićane. U naletima vjetra oštećen je i stadion Poljud, dom svih hajdukovaca, te im je potopljen travnjak. GNK Dinamo je na dispoziciji za bilo kakvu pomoć svom velikom rivalu", stoji u priopćenju.

Lijepa je to gesta jednog sportskog rivala prema drugom, a podsjećamo da niti Hajduk nije šutio 2020. kada je Zagreb pogodio težak potres. Hajduk je tada na svome Facebooku podijelio fotografiju zagrebačke Katedrale uz poruku: "Drži se, Zagrebe!"

Ta dva primjera dokaz su da su dva kluba rivali i neprijatelji isključivo na sportskom borilištu, a da su zajedno kada jedne ili druge zadesi nesreća.

