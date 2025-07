Oglasio se Dinamo nakon velike štete na Poljudu i pokazao veličinu

Snažno nevrijeme koje je pogodilo Split i okolicu prouzročilo je ozbiljnu štetu na Poljudu, a situacija je toliko ozbiljna da je otkazana i planirana press konferencija Hajduka. Na stadionu Hajduka vjetar je raznio krov, poplavio teren i oštetio unutarnje prostore. „Struja je nestala, šteta je velika“, rekao je Božo Pavković iz kluba.

Preko svojih društvenih mreža oglasio se i Dinamo koji je gospodski izrazio suosjećanje i ponudio pomoć. Time su iz Dinama pokazali da je rivalstvo i antagonizam rezervirano za teren i sportsku bitku, a za sve više od toga tu je ruka prijateljstva.

GNK Dinamo žali zbog štete koja je uslijed strašnog i iznenadnog nevremena pogodila Split i sve Splićane. U naletima vjetra oštećen je i stadion Poljud, dom svih hajdukovaca, te im je potopljen travnjak. GNK Dinamo je na dispoziciji za bilo kakvu pomoć svom velikom rivalu. pic.twitter.com/EgMNyAi9pl — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 8, 2025

