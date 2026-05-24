POČIVAO U MIRU /

Odlazak legende 'Splitskih Bilih': Preminuo Ivo Bego (90)

Foto: Pixsell

U nedjelju je u 90. godini života preminuo legendarni branič Hajduka s 253 nastupa Ivo Bego.

"S dubokom tugom primili smo vijest da nas je jutros, u 90. godini života, napustio legendarni hajdukovac Ivo Bego, čovjek koji je svojim igrama, karakterom i bezuvjetnom ljubavlju prema bilom dresu ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg Kluba.

Ivo Bego rođen je 23. veljače 1937. godine u Split. Cijelu svoju igračku karijeru proveo je u bilom dresu. Za Hajduk je igrao od 1955. do 1965. godine te je upisao 253 nastupa i postigao 14 pogodaka.

Šjor Ivo pripadao je generaciji igrača koja je Hajduk živjela svim srcem. Na travnjaku je uvijek davao posljednji atom snage, igrajući hrabro, požrtvovno i s posebnim ponosom noseći grb voljenog Kluba. Njegova srčanost i odanost bili su primjer suigračima i inspiracija navijačima, a upravo su takvi ljudi gradili identitet Hajduka kakvog danas poznajemo.

Za Hajduk, Ivo Bego nije bio samo vrhunski nogometaš, već simbol jednog vremena i duha Splita i Dalmacije - iskren, ponosan, čvrst i neraskidivo vezan uz svoj narod i svoj Klub. Generacije navijača pamtit će ga kao igrača koji je na terenu utjelovio sve ono što Hajduk predstavlja: borbenost, emociju, zajedništvo i neizmjernu ljubav prema biloj boji.

Prije dvije godine dodijeljen mu je i 'Trofej Fabjan Kaliterna', nagrada za životno djelo za rad u splitskom sportu. Njegov doprinos Hajduku ostat će trajno upisan u povijest Kluba, a uspomena na njega živjet će među svim hajdukovcima. Obitelji, prijateljima i svim njegovim bližnjima upućujemo iskrenu i duboku sućut. Počivao u miru. Hvala ti za sve, legendo", napisali su iz Hajduka. 

Šjor Ivo mnogima je ostao u sjećanju kao beskompromisni branič, koji se znao sukobiti i s policijom. Tako se Dalmatinski portal sjetio situacije iz rujna 2012. kada je Bego usred nereda na Maksimiru odbio ustupiti svoje mjesto.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
