Noćna mora bivšeg igrača Hajduka: Teško da je mogao zamisliti gori debi za novi klub

Foto: Sime Zelic/pixsell

Uremović je počeo utakmicu, ali ju je i ubrzo napustio

9.8.2025.
15:02
Hrvatski branič Filip Uremović ovoga je ljeta napustio Hajduk i preselio u Japan, u redove tamošnjeg prvoligaša Kawasaki Frontale, a u petak je imao debi za novi klub na kojem je isključen već u 12. minuti.

U 12. minuti  utakmice 12. kola tamošnjeg prvenstva Uremović je dobio žuti karton, ali ta je odluka tri minute kasnije, nakon intervencije VAR-a, promijenjena i sudac ga je isključio. 

Uremović je isključen zbog neopreznog i grubog starta u trenucima kada je njegova ekipa protiv Fukuoke vodila 1:0 zahvaljujući pogotku Kenta Tachibanade u četvrtoj minuti.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Hajduk bi na Uremovićevom transferu trebao zaraditi oko 800 tisuća eura.

