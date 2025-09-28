Nikica Jelavić je ljut: 'Ne mogu vjerovati da su to napravili, gadljivo je'

Nogometaši Hajduka prekinuli su negativan prvenstveni niz, na svom su Poljudu u subotu u utakmici osmog kola HNL-a pobijedili Lokomotivu s 2-0 (1-0).

Prije ove pobjede Hajduk je imao niz od tri prvenstvene utakmice bez slavlja. Remizirao je s Rijekom, a potom je gubio od Varaždina i Dinama. Privremeno se Hajduk opet bodovno izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice, ali Dinamo ima utakmicu manje. Lokomotiva je četvrta i ima četiri boda manje od vodećeg dvojca.

Prvi gol za Hajduk zabio je Ante Rebić, na asistenciju Marka Livaje, a taj pogodak je sporan jer mu je prethodilo Livajino zaleđe.

"U VAR sobi se kunu da nije bilo zaleđe, ali dobili smo snimku koja kaže drukčije, pa neka mi netko objasni... Da, ostaje dojam da smo mogli napraviti i više, no najsnažniji dojam ipak ostavlja taj gol Hajduka, za koji uopće ne mogu vjerovati da su ga priznali! Što su gledali, što su pokazivali na ekranu... Uopće mi ne ide u glavu da se to može dogoditi na jednoj ovakvoj utakmici. Da nam ništa poslije nije prikazano, da ništa nije dokazano, da se prema tomu ponaša kao da se ništa nije dogodilo", izjavio je dan nakon utakmice trener Lokomotive Nikica Jelavić za Sportske novosti.

"Po snimci koju imamo, vidi se zaleđe od pola metra. Morao ga je vidjeti i pomoćni sudac, a ne samo VAR soba, jer ga je bilo lagano za opaziti. Jednostavno, osjećamo se zakinutima zato što i jesmo zakinuti. Mi smo djelovali dobro i bili opasni iz tranzicije. Hajduk se zadnjih pola sata na svom terenu morao braniti u 5-4-1, a ugasili smo se nakon drugog primljenog gola, što je normalno jer smo se skroz otvorili u potrazi za izjednačenjem. Taj drugi gol mi je najmanje bitan. Odigrali smo dobrih 90 minuta, krivo mi je što je jedna sudačka odluka porušila cijeli tjedan napornog rada", izjavio je Jelavić pa zaključio:

"Prije početka sezone imali smo seminar sa svim hrvatskim sucima i šefom Layecom. On je jasno i glasno rekao da treba čuvati sliku hrvatskog nogometa, ali na ovaj način, on radi apsolutno suprotno! Gadljivo mi je da ovo uopće nije svirano... Nekad imam osjećaj da nisam nikada ni igrao nogomet, ili da sam bio samo prolaznik. Boli te kad te netko uvjerava u jedno, a ti vidiš drugo. Ovako bih reagirao protiv koga god da smo igrali, nebitno je radi li se o Hajduku, Dinamu ili nekom trećem. Nisu mi jasne odluke sudaca i, ponavljam, ne čuvamo sliku hrvatskog nogometa nego šaljemo totalno krivu sliku."

