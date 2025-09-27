PRVI DOJMOVI /

Rebić nakon utakmice u kojoj je dao prvi gol za Hajduk: 'Umoran sam'

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Ante Rebić je protiv Lokomotive zabio prvi gol u dresu Hajduka

27.9.2025.
22:18
SPORTSKI.NET
Ivana Ivanovic/pixsell
Nogometaši Hajduka prekinuli su negativan prvenstveni niz, na svom su Poljudu u utakmici osmog kola HNL-a pobijedili Lokomotivu s 2-0 (1-0).

Pogodak za 1-0 postigao je Ante Rebić u 18. minuti, dok je u 85. Anthony Kalik bio strijelac za 2-0. Bio je to prvi Rebićev pogodak u dresu Hajduka, ali i prvi u HNL-u  nakon 12 godina i četiri mjeseca kada je bio strijelac kao igrač Splita.

"Sretan sam što sam zabio prvi gol za Hajduk, još na strani na kojoj je Torcida. Lijep je osjećaj, a još je bolje da smo pobijedili. Izvukli smo se iz teškog tjedna koji je iznad nas, imali smo jako malo vremena za pripremiti se. Jako fizički teška utakmica je bila, ali drago mi je što smo je priveli kraju na najbolji način", rekao je Rebić pa otkrio kako se osjeća:

"Umoran sam. Nakon Koprivnice i putovanjem busom nazad imali smo jako malo vremena oporaviti se. Sada ćemo imati više vremena pripremiti se za sljedeću utakmicu protiv Vukovara."

"Prvenstvo je maraton, bit će uspona i padova, to smo svi prošli u karijerama. Bitno je da ostanemo fokusirani i idemo korak po korak", zaključio je.

